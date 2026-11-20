Sie stammt aus einer der bekanntesten Unternehmerfamilien Münchens und ist auf der Wiesn praktisch zu Hause: Ramona Pongratz, Tochter von Arabella Schörghuber und Peter Pongratz. Nun will die Promi-Tochter 2027 mit einem eigenen Festzelt durchstarten. Die Vorbereitungen laufen längst auf Hochtouren.

Die Wiesn wurde ihr quasi in die Wiege gelegt: Prominente Eltern, eine einflussreiche Münchner Unternehmerfamilie und das Oktoberfest als zweites Zuhause – Ramona Pongratz (29) ist mit dem Trubel auf der Theresienwiese aufgewachsen. Doch jetzt möchte die Tochter der bekannten Wiesn-Wirte Arabella Schörghuber und Peter Pongratz selbst im Rampenlicht stehen und solo durchstarten. Ihr großer Traum: ein eigenes Festzelt auf dem Oktoberfest 2027.

Von einer spontanen Idee kann keine Rede sein, die Vorbereitungen für das Wiesn-Zelt sollen längst auf Hochtouren laufen. Wie die "tz" berichtet, arbeitet die 29-Jährige derzeit an ihrer Bewerbung für einen der begehrten Stellplätze. Bis zum 31. Dezember muss sie die nötigen Unterlagen bei der Stadt München einreichen. Und die Anforderungen haben es in sich: Insgesamt 13 Kriterien gilt es zu erfüllen – von der Ausstattung über den Ausschank bis hin zu Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit.

Promi-Tochter Ramona Pongratz: "Ich will Wiesn-Wirtin werden"

Ramona Pongratz hat bereits einen konkreten Plan – und weiß auch schon, wie ihr eigenes kleines Wiesn-Reich einmal aussehen soll: "Ich habe ein tolles Konzept. Es soll ein gemütliches Zelt werden, traditionell und trotzdem modern. Und es soll für alle Generationen sein." Wer jetzt allerdings an ein exklusives Promi-Zelt für die Münchner Schickeria denkt, liegt falsch. "Es wird bestimmt kein exklusives Schickimicki-Zelt", stellt die Promi-Tochter klar.

Auch bei der Bierauswahl möchte sie sich nicht festlegen. Ihr geplantes Festzelt soll unabhängig von einer Brauerei sein. Eine gewisse Vorliebe kann die Münchnerin allerdings nicht verbergen. Wie sie verriet, schlage ihr Herz für Paulaner. Kein Wunder, schließlich ist sie die Enkelin des Unternehmers Josef Schörghuber. Der Schörghuber-Konzern hält 70 Prozent der Paulaner Gruppe.

Prominente Wiesn-Familie: Mama Arabella steht ihrer Tochter zur Seite

Sieht man sich ihre Familie an, dürfte es kaum überraschen, dass Ramona Pongratz ihren Traum vom eigenen Festzelt verwirklichen will. Ihre Eltern sind schließlich Arabella Schörghuber und Peter Pongratz, von Beruf selbst Wiesn-Wirte. Das Powerpaar führte einst gemeinsam das legendäre Paulaner Festzelt. Nach der Trennung des Paares im Jahr 2018 übernahm Schörghuber ab 2019 die Leitung. Ramona war mittendrin und arbeitete bis 2025 an der Seite ihrer Mutter – als Junior-Wiesn-Wirtin quasi.

Arabella Schörghuber mit Ex-Mann Peter Pongratz und der gemeinsamen Tochter Ramona. © imago/Stefan M. Prager

Auch abseits des Oktoberfestes sammelte die 29-Jährige Erfahrungen in der Gastronomie und besuchte eine Hotelfachschule. Für ihre eigenen Pläne kann sie auch auf die Hilfe ihrer Mutter zählen. "Ich bin natürlich an ihrer Seite und unterstütze sie nach Kräften. Aber Wirtin ist Ramona“, so Arabella Schörghuber.

Eigenes Zelt, eigener Name: Ramona Pongratz hat schon alles vorbereitet

Und tatsächlich nehmen die Pläne der Promi-Tochter bereits konkrete Formen an: Ein eigenes Zelt soll bereits vorhanden sein, ebenso ein Name, ein vollständiges Gestaltungskonzept und sogar eine Speisekarte. Kulinarisch möchte die Wiesn-Wirtin in spe auf regionale und gesunde Gerichte setzen. Auch vegetarische und vegane Speisen sollen auf den Tisch kommen.

Ramona Pongratz © BrauerPhotos / S.Brauer

Dass ihr das Thema Gesundheit besonders am Herzen liegt, hat einen persönlichen Hintergrund. Im Sommer 2025 machte Ramona Pongratz öffentlich, dass sie an Blutkrebs erkrankt ist. Inzwischen gehe es ihr nach eigenen Angaben wieder sehr gut: "Man kann sagen, ich bin gesund."

Jetzt fehlt eigentlich nur noch eines: die Zusage der Stadt München. Und die dürfte alles andere als selbstverständlich sein. Schließlich sind die Stellplätze auf dem Oktoberfest heiß begehrt. Insgesamt gibt es auf der Wiesn 21 kleinere und mittelgroße Festzelte sowie 14 große. Doch Pongratz gibt sich optimistisch: "Es muss einfach klappen."