Ex von Jutta Speidel zurück in München: Das macht "Cappuccino-Mann" Bruno Maccallini heute

Der Schlagersänger und Schauspieler im AZ-Gespräch: Was ihn zurück nach Bayern treibt, was er tun würde, wenn er mal einen Job braucht und – was ihn heute noch mit seiner berühmten Ex verbindet.

Daniela Schwan | 20. Juli 2025 - 17:41 Uhr

Beim Bavaria-Empfang 2011 in München: Die Schauspielerin Jutta Speidel und Bruno Maccallini vereint. Zwei Jahre später trennt sich das Paar © Tobias Hase/dpa

Ein Treffen im Café Münchner Freiheit – quasi auf einen Cappuccino mit dem "Cappuccino-Mann" Bruno Maccallini. Oft werde er darauf angesprochen, ob er inzwischen ein Auto habe, erzählt der erfolgreiche Theaterschauspieler, Regisseur, Fernsehproduzent, Sänger und Autor sogleich lachend. "Nach über 30 Jahren haben die Leute den Slogan aus der Werbekampagne – 'Isch ’abe gar keine Auto, Signorina' – immer noch im Kopf. Das ist unglaublich!" Und natürlich besitze er einen Wagen: "Sogar ein deutsches Fabrikat", strahlt der 65-Jährige, der in Rom lebt. "Il Duo Volare": Bruno Maccallini ist für Musik-Aufzeichnung zurück in München Anlass seines München-Besuchs: Die Aufzeichnung des Party-Medleys "Italo Hitmix" des brandneu formierten "Il Duo Volare", gemeinsam mit dem Italo-Schlagersänger Alessandro Morgan. "Wir stehen für Tradition und Zeitgeist. Gerade heute brauchen die Menschen weltweit etwas Positives – eine kleine Sehnsucht nach Sonne, Meer, Eiscreme, Romantik. Das wollen wir vermitteln: Sommerfeeling!" Bruno Maccallini verschwindet hinter der Eistheke und macht sich fotogen an den unzähligen Gelati-Sorten zu schaffen. Freilich nur fürs Foto. "Sollte ich mal einen Job brauchen, dann würde ich hier als Eisverkäufer anfangen! Ich mag allerdings ein klassisches Vanilleeis am liebsten", gesteht er. Diese Orte liebt Bruno Maccallini in München Später geht’s weiter zum H'ugo's: Dort testet der fesche Bruno eine Trüffelpizza, für viele die beste Pizza nördlich Italiens: "Delizioso, lecker", lobt er gestenreich. München sei, gleich nach Rom, seine Lieblingsstadt auf der Welt: "Ich liebe Schwabing, das Schloss Nymphenburg, den Englischen Garten, und, und, und." Bruno Maccallini: "Ja, Jutta war meine große Liebe!" Zehn Jahre lang hat er hier gelebt – mit TV-Star Jutta Speidel. "Zwischen uns, das war eine große Lovestory. Wir sind immer in Kontakt. Sie ist und bleibt in meinem Herzen, sie ist auch meine Familie", gesteht er der AZ. Und: "Ja, Jutta war meine große Liebe!" Auch heute würden sie sich noch lieben: "Aber auf eine andere Art, es gibt ja viele Formen der Liebe." Beim Bavaria-Empfang 2011 in München: Die Schauspielerin Jutta Speidel und Bruno Maccallini vereint. Zwei Jahre später trennt sich das Paar © Tobias Hase/dpa Speidel-Maccallini: 2010 erschien ihr gemeinsames Buch "Wir haben gar kein Auto … Mit dem Rad über die Alpen" und 2011 "Zwei Esel auf Sardinien: Ein deutsch-italienisches Abenteuer". Neues Projekt mit Jutta Speidel geplant? Bruno Maccallini verrät: "Ich würde mir wünschen, dass wir noch ein weiteres zusammen schreiben, konkrete Pläne gibt es aber noch keine!". Jedenfalls plane er, jetzt mal für eine Weile nach München zu kommen. "Um mit Alessandro unser Hitmix-Medley live auf die Bühne zu bringen – inklusive Tanz und Improvisation." Apropos Tanz: "Ich träume davon, mal bei 'Let’s Dance' aufzutreten!" Sein größtes Glück derzeit übrigens ist sein dreijähriger Enkel Sebastian. "Ich hoffe, dass wir alle zusammen, auch mit Jutta, im Herbst auf die Wiesn gehen, ich liebe Tracht", schwärmt er. So läuft es in Sachen Liebe bei Bruno Maccallini Und wie sieht es mit den flotten Münchnerinnen aus? "Diejenigen, die ich kenne, haben viel Herz, sind stark und ehrlich, das kann man schon in ihren Augen sehen." Amore, so der Schauspieler, sei für ihn sehr wichtig. "Ich bin Single, mir geht es sehr gut, ich bin glücklich. Aber noch glücklicher wäre ich, wenn die Liebe nochmals zu mir käme."