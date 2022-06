Ex-Stewardess Eva Benetatou packt über Sex im Flieger aus

Vor ihrer Teilnahme an "Der Bachelor" hat Eva Benetatou als Stewardess gearbeitet. In einer Fragerunde beantwortete sie nun pikante Fragen – auch über ihr eigenes Liebesleben.

Eva Benetatou kennt man aus diversen Reality-TV-Shows wie "Der Bachelor", "Sommerhaus der Stars" oder auch "Promi Big Brother". Bevor sie ihre berufliche Karriere für das Trash-Fernsehen an den Nagel hängte, war die 30-Jährige als Flugbegleiterin tätig. In einer Fragerunde bei Instagram plauderte sie nun über ihre Zeit als Stewardess aus dem Nähkästchen.

Eva Benetatou: "Das geht gar nicht"

Als einer ihrer rund 232.000 Follower wissen will, ob sie damals Passagiere beim Sex erwischt hat, ist sie in Plauderlaune. "Oh yes", schreibt sie. Und verrät: "Die Passagiere denken immer, das kriegt keiner mit auf der Langstrecke, weil alle schlafen, aber wir haben alle 15-30 Minuten Kontrollgänge und da habe ich auf der Toilette schon mehrmals jemanden erwischt."

Doch das sei noch nicht alles. Es sei auch schon vorgekommen, dass sich Männer auf ihrem Sitzplatz unter der Decke selbstbefriedigt haben. "Sorry Leute, aber das ist ekelhaft und geht gar nicht", stellt Eva Benetatou klar. Zunächst habe sie nicht gewusst, wie sie reagieren solle, weil sie sich so fremdgeschämt habe, schreibt die Mutter des bald einjährigen George Angelos weiter. "Bei den Toiletten kann man noch mehrmals klopfen, aber auf dem Sitzplatz am besten erschrecken?"

Eva Benetatou hatte selbst schon Sex im Flugzeug

Allzu übel kann sie den Fluggästen den Toiletten-Sex an Bord aber wohl nicht nehmen: Denn die Ex-"Bachelor"-Kandidatin gesteht, dass es auch bei ihr selbst im Flugzeug schon heiß herging – sowohl im Ruhebereich für Flugpersonal als auch im Cockpit.

Mittlerweile hat die gebürtige Griechin die wilden Zeiten als Stewardess hinter sich gelassen: Sie reist lieber mit Söhnchen George um die Welt. Einen neuen Mann hat sie nach der Trennung von Chris Broy (offiziell) nicht an ihrer Seite.