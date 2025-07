Ex-Partnerin Gitta Saxx und mehr: Promis trauern um Felix Baumgartner

Extremsportler Felix Baumgartner ist bei einem Paragliding-Unfall ums Leben gekommen. Unter anderem Ex-Partnerin Gitta Saxx verabschiedete sich in den sozialen Medien von ihm.

Der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner (1969-2025) ist im Alter von 56 Jahren bei einem Paragliding-Unfall an der italienischen Adriaküste gestorben. In den sozialen Medien haben sich Weggefährten und bekannte Persönlichkeiten von dem Sportler verabschiedet.

Gitta Saxx schätzte seinen Humor

In einer Instagram-Story meldete sich unter anderem Ex-Partnerin Gitta Saxx (60) zu Wort: "Das, was mich am meisten an dir fasziniert hat, war dein Humor, dein Schalk im Nacken, wir haben echt viel gelacht!" Dann erklärte sie sichtlich ergriffen: "Ach Felix, jetzt bist ganz da oben und fliegst sicher mit den Engerl um die Wette." Sie denke an seine Eltern, seinen besten Freund Klaus und an seine Red-Bull-Familie und "alle, die dir nahestanden". Die beiden waren von 2007 bis 2008 liiert. Baumgartners Ex-Freundin Nicole Öttl postete schlicht eine Kerze vor schwarzem Hintergrund.

Ex-Stuntfrau Miriam Höller (38) schrieb in einer Instagram-Story: "Danke für die außergewöhnlichen Erlebnisse mit dir." Ihre Gedanken seien bei Baumgartners "wunderbarer Freundin" Mihaela Schwartzenberg (55) und "bei deiner liebevollen Familie". Cora Schumacher (48) trauerte ebenfalls in einer Instagram-Story und schrieb über Baumgartner, der unter anderem durch einen Stratosphärensprung im Jahr 2012 Bekanntheit erlangte: "Ich werde nie vergessen, was wir geteilt haben. Du wirst für immer mein 'Starman' sein. Und du wirst immer da oben sein und im Himmel warten."

Partner und Unterstützer Red Bull hat sich ebenfalls auf seiner Website geäußert. "Auf keinen einzigen unserer gemeinsamen Tage möchten wir verzichten", heißt es dort unter anderem. "In unseren Herzen tragen wir dich weiter - als Kollegen, als treuen Weggefährten, aber vor allem als Freund." Red Bull Austria schrieb : "Felix bleibt uns als kluger, liebenswerter, humorvoller Mensch in Erinnerung, dem seine Familie und seine Freunde alles bedeuteten. Ihnen gilt unser aufrichtiges Mitgefühl. Felix, wir werden dich sehr vermissen." Unter dem Posting kommentierte unter anderem US-Skistar Lindsey Vonn (40): "RIP Felix. Wir werden dich hier auf Erden vermissen."