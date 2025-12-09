Die Liebe ist vorbei: Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger gehen seit ihrem Ehe-Aus getrennte Wege – doch die führten sie jetzt dennoch in die gleiche Stadt. Am Montag war das Ex-Paar in München unterwegs.

Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger waren beide in München – aber nicht gemeinsam.

Ein Liebes-Comeback scheint bei Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger ausgeschlossen zu sein: Die ehemalige Tennisspielerin soll nach der Trennung inzwischen die Scheidung eingereicht haben. Das einstige Promi-Traumpaar geht – zumindest in der Öffentlichkeit – auf Abstand, wie sie jetzt in München gezeigt haben.

Neuer Job: Schweinsteiger mit Kumpel Neureuther zu Markenbotschaftern ernannt

Am Montagnachmittag (8. Dezember) zeigte sich Bastian Schweinsteiger auf einem Event des Unternehmens Petromax. Gemeinsam mit Kumpel Felix Neureuther ist er der neue Markenbotschafter für den Hersteller von Outdoor-Utensilien. "Für mich ist die Natur eine echte Kraftquelle. Draußen findet man Ruhe und kann auftanken", sagt er dazu.

Schweinsteiger und Neureuther alberten ausgelassen herum und traten sogar in einem kleinen Wettstreit gegeneinander an. Was auffällig war: Der legendäre Ex-Kicker vom FC Bayern München hat inzwischen seinen Ehering abgelegt, wie die AZ vor Ort beobachten konnte. Und auch sonst wirkte er angespannt, beantwortete Pressefragen nur sehr zaghaft. Erkundigungen nach seinem Privatleben waren tabu.

Bastian Schweinsteiger macht gemeinsame Sache mit Felix Neureuther. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Glamour-Auftritt von Ana Ivanovic bei Laureus-Dinner

Am gleichen Tag war auch seine Noch-Ehefrau Ana Ivanovic in München unterwegs. Sie strahlte beim "Laureus Sport for Good"-Dinner im Luxushotel Mandarin Oriental. Die 38-Jährige will mit ihrem Auftritt soziale Projekte der Laureus Foundation unterstützen. "Es ist uns eine Ehre, diesen Abend für eine so bedeutende Mission ausrichten zu dürfen", sagte Gastgeber Marc Epper, General Manager des Mandarin Oriental München. Mit dabei waren weitere 120 Gäste aus Sport, Wirtschaft und Gesellschaft.

Ana Ivanovic feiert mit Caro Dauer beim Dinner der Laureus Foundation. © Gisela Schober

Mit den getrennten Auftritten wird nun deutlich, dass eine Versöhnung bei Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger ausgeschlossen scheint. Das Ex-Paar geht im Privaten sowie in der Öffentlichkeit getrennte Wege. Durch ihre gemeinsamen Kinder werden sie allerdings immer miteinander verbunden bleiben.