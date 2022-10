Ex-Mönch Anselm Bilgri heiratet seinen Mann kirchlich

Nach der standesamtlichen Hochzeit 2021 in München folgt am Samstag die Trauung in einer katholischen Kirche.

08. Oktober 2022 - 13:29 Uhr | AZ/dpa

Anselm Bilgri, ehemaliger Mönch, blickt in die Kamera. © Matthias Balk/dpa/Archivbild