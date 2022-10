Ex-Mönch Anselm Bilgri hat seinen Mann kirchlich geheiratet

Nach der standesamtlichen Hochzeit 2021 in München folgte am Samstag die Trauung in der Kirche St. Willibrord.

08. Oktober 2022 - 15:55 Uhr | AZ/dpa

Pfarrer Siegfried Thuringer (r.) beglückwünscht Ex-Mönch Anselm Bilgri (M) und seinen Mann Markus Bilgri nach der kirchlichen Hochzeit in der alt-katholischen Kirche St. Willibrord. © Uwe Lein/dpa