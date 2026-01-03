In wenigen Tagen kämpft Mirja du Mont bei RTL um die Dschungelkrone. Ex-Mann Sky du Mont hat hierzu eine klare Meinung, die er in der AZ teilt. Auch erzählt der Schauspieler über seine Vergangenheit in München und eine mögliche Rückkehr.

Das RTL-Dschungelcamp geht am 23. Januar in eine neue Runde. RTL hat alle zwölf Promi-Teilnehmer bereits bestätigt – neben Simone Ballack (49) und Hardy Krüger jr. (57) wird auch Mirja du Mont (49) in den Flieger nach Australien steigen. Die Schauspielerin war 17 Jahre lang mit Film-Ikone Sky du Mont (78) verheiratet. Auch wenn die beiden kein Liebespaar mehr sind, blieben sie freundschaftlich verbunden – nicht zuletzt auch wegen der beiden gemeinsamen Kinder Tara (24) und Fayn (19). Was sagt Sky du Mont zur Dschungelcamp-Teilnahme seiner Ex?

Sky du Mont über Dschungelcamp-Teilnahme von Ex Mirja: "Nicht hinterfragen"

"Meine Ex-Partnerin ist eine erwachsene Frau und ich werde ihre Entscheidungen nicht hinterfragen – das steht mir nicht zu. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, aber berufliche Entscheidungen trifft jeder von uns allein für sich", stellt Sky du Mont im AZ-Interview klar. Er will Mirjas Entschluss, den Dschungel-Vertrag zu unterschreiben, öffentlich nicht kommentieren. Mirja und Sky du Mont heirateten im Jahr 2000. 16 Jahre später gaben sie die Trennung bekannt.

Angst davor, dass Mirja du Mont pikante Details aus dem einstigen Eheleben ausplaudern könnte, hat der 78-Jährige nicht. Sollte es dazu kommen, sei es ihm "völlig egal". Von Bewertungen der Öffentlichkeit habe sich Sky du Mont "vollkommen gelöst". Er ist sich sicher, dass seine Ex ohnehin weiß, wie sie Fragen zu ihrer einstigen Ehe "aus dem Weg geht".

"Ich gebe zu, dass mich dieses Thema nicht interessiert"

Ob Mirja du Mont das Zeug zur Dschungelkönigin hat, könne ihr Ex nicht einschätzen. Auch wisse er nicht, was Mirjas größte Herausforderungen in der RTL-Show sein werden. "Ich gebe zu, dass mich dieses Thema nicht interessiert und ich auch diese Sendung nie verfolgt habe – insofern kann ich auch keine Ratschläge oder eine Bewertung abgeben", so der 78-Jährige in der AZ. Einer Sache ist sich Sky du Mont aber sicher: "Mirja ist eine kluge Frau und die Mutter unserer Kinder. Sie weiß, was sie macht, und ich wünsche ihr Glück!"

Sky du Mont in festen Händen

Schnell wird klar: Respekt und freundschaftliche Liebe füreinander blieben zwischen Mirja und Sky du Mont bis heute erhalten. Sky du Mont ist seit 2022 wieder in festen Händen. Der "Kanu des Manitu"-Darsteller ist mit der österreichischen Radiomoderatorin Julia Schütze liiert.

München-Rückkehr vorstellbar: "Über 30 Jahre dort gelebt"

Sky du Mont lebt in Hamburg, seine Partnerin hält sich – auch wegen des Jobs – viel in Österreich auf. Dort haben die beiden ein gemeinsames Haus. Dieses wurde 2022 in der Nähe von St. Pölten fertiggestellt. Sich in Österreich niederzulassen, kommt für Sky du Mont nicht infrage. Doch der Schauspieler verrät der AZ, dass er sich einen Umzug innerhalb von Deutschland vorstellen könne. München käme infrage: "Zumal es viel näher an unserem Haus in Österreich ist."

Sky du Mont (Mitte) mit seiner Partnerin Julia Schütze und seinem Sohn Fayn. © imago/Sven Simon

"Ich liebe München, war dort auf der Grundschule und habe über 30 Jahre dort gelebt. Ich [...] hatte auch mit dem Gedanken gespielt, wieder dorthin zurückzuziehen", so Sky du Mont. Ein Umzug in die Isar-Metropole wäre für den Schauspieler eine Rückkehr in ein altes Leben. In München machte er auch seine Schauspielausbildung.