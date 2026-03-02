Ewige Tabelle der Bundesliga: Wer in den Achtzigern der Vorgänger des FC Bayern war
Am 2. März setzt RTL bei "Wer wird Millionär?" auf eine knifflige Sportfrage. Quizmaster Günther Jauch verlangt von einem Kandidaten im TV-Studio viel Fußballwissen: Kennt sich Teilnehmer Chrestien Delonge mit der Bundesliga aus? Schnell stellt sich heraus: Ohne Joker kommt er nicht weiter...
Fußball und Bundesliga: Bayern-Vorgänger aus Ewiger Tabelle
Der Kölner Marketing-Manager Chrestien Delonge steht bei der 64.000-Euro-Frage. Zu dem Zeitpunkt konnte er auf dem Ratestuhl von Günther Jauch bereits gut überzeugen. Der RTL-Quizmaster will von seinem Kandidaten wissen:
Von wem übernahm der FC Bayern München in den 80ern Platz 1 der Ewigen Tabelle der Fußballbundesliga?
A: 1. FC Köln
B: Borussia Mönchengladbach
C: Hamburger SV
D: Borussia Dortmund
Köln, Mönchengladbach, Hamburg oder Dortmund? WWM-Kandidat setzt auf Joker
Chrestien Delonge hat eine Vermutung und meint, er tendiere zu Antwortmöglichkeit B: Borussia Mönchengladbach. Doch der "Wer wird Millionär?"-Kandidat möchte sich nicht nur auf sein Bauchgefühl verlassen und entscheidet sich dafür, den Telefonjoker einzusetzen. Dieser rät ihm zu Antwortmöglichkeit A: 1. FC Köln. Delonge nutzt im Anschluss den 50:50-Joker, übrig bleiben A: 1. FC Köln und D: Borussia Dortmund.
"Wer wird Millionär?": 1. FC Köln als richtige Antwort
Der "Wer wird Millionär?"-Kandidat lässt Antwortmöglichkeit A einloggen – und liegt mit der Auswahl richtig. Tatsächlich übernahm der FC Bayern München in den 80er-Jahren Platz 1 der Ewigen Tabelle der Bundesliga vom 1. FC Köln. Chrestien Delonge kann aufatmen und schreitet zur 125.000-Euro-Frage voran.
Erklärung: Das ist die Ewige Tabelle der Bundesliga
Bei der Ewigen Tabelle handelt es sich um eine Rangliste aller Bundesliga-Vereine seit Gründung der Liga im Jahr 1963. Sie basiert auf den insgesamt gesammelten Punkten der einzelnen Klubs. Je mehr Punkte ein Verein über alle Spielzeiten hinweg gesammelt hat, desto höher steht er in der Ewigen Tabelle. Der FC Bayern München hat seit 1984 bis heute den ersten Platz ununterbrochen inne, nach aktuellstem Stand mit einer Wertung von 4212 Punkten. Borussia Dortmund steht derzeit auf dem zweiten Platz, der SV Werder Bremen auf dem dritten. Der 1. FC Köln belegt mittlerweile Rang 10.
