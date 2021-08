Evakuierung bei "Kampf der Realitystars": Kader Loth fürchtete um ihr Leben

Trash-Promis in Gefahr: Bei "Kampf der Realitystars" musste aufgrund eines starken Unwetters das Haus der VIPs evakuiert werden. Vor allem Kader Loth reagierte panisch auf die heikle Situation.

Sonne, Strand und Drinks - damit konnten die Promis in der TV-Show "Kampf der Realitystars" bislang ihre Zeit verbringen. Die Ruhe wurde lediglich von lautstarken Streitereien untereinander gestört. Doch jetzt brach ein tatsächlicher Sturm aus und die Kandidaten mussten fliehen.

Achtung, Spoiler: Dieser Artikel bezieht sich auf die neueste Folge von "Kampf der Realitystars", die aktuell auf TVNow zu sehen ist. Im TV wird diese Episode erst am Mittwoch (25. August) ausgestrahlt.

Panik bei Kader Loth: "Heute geht die Welt unter"

Starker Wind trieb meterhohe Wellen an den thailändischen Starstrand und ließ die sonst so selbstbewussten Promis ganz kleinlaut werden. "Was das hier für eine Naturgewalt hat", erklärte Claudia Obert. Während die halbe Einrichtung des thailändischen Strandpavillons (Sala) durch die Luft flog, versuchten Produktionsmitarbeiter die Promis zu schützen, indem Planen an den Wänden fixiert wurden.

Am Anfang waren noch einige VIP-Kandidaten begeistert von Wind, Regen und Wellen. Doch Kader Loth konnte dem stürmischen Treiben nichts Positives abgewinnen und bekam es mit der Angst zu tun. "Heute geht die Welt unter", sagte sie im Gespräch mit der Redaktion. Für den erfahrenen TV-Star war klar, dass die Kandidaten nicht vor Ort bleiben können. "Ich bin doch nicht hierhergekommen, um mein Leben zu riskieren."

VIP-Unterkunft bei "Kampf der Realitystars" evakuiert: Promis müssen ins Hotel

Kader Loth fürchtete, dass die Sala von starken Wellen vom Strand weggespült werde. "Dieser Ort ist für mich nicht sicher. [...] Soll ich hier verrecken? Das überlebt kein Mensch", erklärte sie weiter. Auch andere Kandidaten machten sich nach der anfänglichen Freude Sorgen, dass die Situation gefährlicher werden könnte. Die Produktion entschied daher, das Set von "Kampf der Realitystars" zu evakuieren und die Promis in ein Hotel zu fahren.

Der Sender RTL II stellte allerdings klar: "Die Evakuierung kam rechtzeitig. Unsere Stars waren zu keinem Zeitpunkt in unmittelbarer Gefahr." Nach der stürmischen Nacht durften die Promis am nächsten Morgen wieder zurück an ihren Traumstrand kehren, der von dem Unwetter ziemlich verwüstet war. Kurzerhand schnappten sich die Kandidaten Mülltüten und beseitigten das Müllchaos eigenständig, damit die Show wie gewohnt fortgesetzt werden konnte.