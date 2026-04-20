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Euromünze, die am wenigsten im Umlauf ist: Jauch verrät richtige Antwort zur Millionen-Frage

Günther Jauch stellt am heutigen Montag die Millionen-Frage bei "Wer wird Millionär?". Kann der Kandidat die allerletzte Frage des RTL-Quiz korrekt beantworten? Von welcher Geldmünze (Euro, Cent) sind die wenigsten Exemplare im Umlauf? Die richtige Antwort überrascht.
Sven Geißelhardt
Sven Geißelhardt |
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Günther Jauch stellt bei "Wer wird Millionär?" eine knifflige Frage zum Thema Literatur und Fantasy-Welten.
Günther Jauch stellt bei "Wer wird Millionär?" eine knifflige Frage zum Thema Literatur und Fantasy-Welten. © RTL/Stefan Gregorowius

In der letzten Folge von "Wer wird Millionär?" traute sich Kandidat Tom Wollnik auf den Ratestuhl von Günther Jauch. Für den jungen Mann wurde es ein Durchmarsch, denn er erreichte die letzte Frage. Allerdings wurde das TV-Quiz kurz vor Schluss unterbrochen, denn die Sendezeit war abgelaufen. Die AZ kennt den Ausgang der Folge vom 20. April. Wird der Hauptgewinn von einer Million Euro abgeräumt und hätten Sie die Antwort gewusst? 

Millionen-Frage bei "Wer wird Millionär?": Riskiert der Kandidat alles?

Achtung, Spoiler: Dieser Artikel bezieht sich auf die neueste Folge von "Wer wird Millionär?", die aktuell auf RTL+ zu sehen ist. Im TV wird diese Episode am Montag (20. April, 20.15 Uhr) auf RTL ausgestrahlt.

Von dieser Euromünze sind die wenigsten Exemplare im Umlauf

Direkt zu Quiz-Beginn wird Tom Wollnik die wohl schwerste Frage seiner Raterunde gestellt, denn er steht bei einem Gewinn von 500.000 Euro. Für eine Million Euro will Günther Jauch von ihm wissen: Von welcher Euromünze befanden sich laut EZB Anfang 2026 die wenigsten Exemplare im Umlauf?
A: 2 Euro
B: 50 Cent
C: 20 Cent
D: 5 Cent

Die Antwort will wohlüberlegt sein, denn bei einem falschen Tipp droht ein Verlust von 499.500 Euro. Tom Wollnik hatte sich für die Variante mit Zusatz-Joker entschieden, die keine Sicherheitsstufe bei 16.000 Euro vorsieht – er würde also auf 500 Euro zurückfallen.

Hauptgewinn oder halbe Million Euro: Tom Wollnik trifft Entscheidung

Nachdem Günther Jauch die Frage gestellt hat, erklärt der Kandidat, die Auflösung nicht zu wissen und daher direkt auszusteigen. Der RTL-Moderator versucht, Wollnik zum Spekulieren zu bewegen – mit Erfolg. Ein paar Minuten diskutieren die beiden Männer über die verschiedenen Antwortmöglichkeiten, doch am Ende siegt der Sicherheitsgedanke: Die Frage wird nicht beantwortet, der Gewinn von 500.000 Euro dem Kandidaten damit sicher.

Wäre fünfter Joker: Jauch befragt das Studio-Publikum – 20 Prozent tippen korrekt

Dennoch will Günther Jauch die Antwort erst mal nicht verraten und gibt sie daher ans Publikum weiter. Die Schätzungen liegen nah beieinander:
20 Prozent wählen A: 2 Euro,
20 Prozent entscheiden sich für B: 50 Cent,
24 Prozent loggen C: 20 Cent ein und
36 Prozent glauben an D: 5 Cent.

Kandidat Tom Wollnik selbst hätte sich für Antwort C entschieden.

Auflösung zur Euromünze mit geringster Stückzahl: Richtige Antwort ist die 50-Cent-Münze 

Was ist nun richtig? Der "Wer wird Millionär?"-Moderator klärt auf: "Die wenigsten Exemplare sind im Umlauf von der 50-Cent-Münze."

Die 2-Euro-Münze ist Jauch zufolge weltweit etwa acht Milliarden Mal vertreten, von der 20-Cent-Münze gibt es 14 Milliarden und von der 5-Cent-Münze 25 Milliarden. "Die 50-Cent-Münze gibt es von den vieren am seltensten, gerade 7,5 Milliarden Mal", sagt Günther Jauch. Damit sind von diesem Geldstück die wenigsten Exemplare im Umlauf.

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3 Kommentare
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  • Mallory am 14.04.2026 13:24 Uhr / Bewertung:

    Diese Schätzfragen haben überhaupt nichts mit (Allgemein-) Wissen zu tun, das ist nur Herumraterei und RTL weiß genau, dass niemand die Statistik kennt und riskiert seinen bisherigen Gewinn zu verlieren. Selbst wenn ich noch 4 Joker hätte, würde dies nichts bringen, weil die richtige Antwort niemand sicher weiß und ich immer raten muss.

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  • Bluto am 13.04.2026 17:20 Uhr / Bewertung:

    Unfaire Frage, da zwei Antworten so knapp Nebeneinander liegen (8 und 7,5 Mrd). Das KANN niemand wissen, der diese völlig uninteressante und irrelevante Statistik nicht gelernt hat.
    Genauso gut könnte Jauch fragen, wieviel Münzen er in der Tasche hat...

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  • gubr am 13.04.2026 18:03 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Bluto

    Ich wundere mich, dass die Antworten so nahe beieinander liegen, denn eigentlich braucht man die 50ct Münzen am wenigsten. Mein erster Gedanke war tatsächlich 50ct. Für kleine Restbeträge taugt sie nicht und größere kann man problemlos mit den andern Münzen erreichen und gleichzeitig Kleingeld loswerden. Ich hätte also die Antwort erraten. Bei einer derart großen Summe, die auf dem Spiel stand, hätte wohl jeder vernünftige Mensch aufgehört, selbst wenn er sich fast sicher gewesen wäre.

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