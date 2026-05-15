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ESC-Punkte: So hat Deutschland 2025 abgeschnitten

Am Samstag wird in Wien mit dem "Eurovision Song Contest" der größte Musikwettbewerb der Welt gefeiert. Für Deutschland geht Sarah Engels an den Start. Wie läuft die Punktevergabe im Finale? Welche Länder haben vergangenes Jahr für uns abgestimmt?
Sven Geißelhardt
Sven Geißelhardt |
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Der ESC 2026 findet in Wien statt. Wie hat Deutschland 2025 bei den Punkten abgeschnitten?
Der ESC 2026 findet in Wien statt. Wie hat Deutschland 2025 bei den Punkten abgeschnitten? © dpa/Georg Hochmuth/APA

Mit ihrem Hit "Fire" will Sarah Engels beim "Eurovision Song Contest" 2026 den Sieg für Deutschland einfahren. Seit Lena Meyer-Landruts Mega-Erfolg mit "Satellite" (2010) hat das kein deutscher Künstler mehr geschafft. Vergangenes Jahr holte sich das Geschwister-Duo Abor & Tynna den 15. Platz. Wie viele Punkte erhielten sie damals von Jury und Zuschauern? Und wie hat Deutschland selbst für die Konkurrenz abgestimmt?

Die Konkurrenz beim ESC 2025 war riesig, es traten Acts aus 26 Ländern im direkten Vergleich gegeneinander an. Mit dabei waren neben Abor & Tynna Künstler wie die Louane (Frankreich), Remember Monday (Großbritannien) oder Melody (Spanien).

Abor & Tynna haben beim ESC 2025 eine solide Leistung abgeliefert.
Abor & Tynna haben beim ESC 2025 eine solide Leistung abgeliefert. © Jens Büttner/dpa

Punkte für Deutschland: So schlugen sich Abor & Tynna beim ESC 2025

Nachdem alle Kandidaten ihre Auftritte gefeiert hatten, folgte der Punkteregen. Sowohl die Jury der einzelnen Länder als auch die Zuschauer vergaben für die ESC-Stars ihre Wertung. Der Teilnehmer mit der höchsten Gesamtpunktzahl konnte den größten Musik-Wettbewerb der Welt gewinnen. Die AZ liefert eine Übersicht, welche Länder die Show von Abor & Tynna mit Punkten bedacht hatten.

ESC 2025: Diese Jury-Punkte erhielt Deutschland

Von der Jury erhielt Deutschland vergangenes Jahr 77 Punkte – diese Länder stimmten 2025 für Abor & Tynna:

  • Aserbaidschan: 2 Jury-Punkte
  • Luxemburg: 4 Jury-Punkte
  • Ukraine: 12 Jury-Punkte
  • Italien: 8 Jury-Punkte
  • Lettland: 2 Jury-Punkte
  • Griechenland: 5 Jury-Punkte
  • Serbien: 10 Jury-Punkte
  • Tschechien: 12 Jury-Punkte
  • Spanien: 3 Jury-Punkte
  • Finnland: 1 Jury-Punkt
  • Belgien: 1 Jury-Punkt
  • Israel: 10 Jury-Punkte
  • Litauen: 5 Jury-Punkte
  • Georgien: 2 Jury-Punkte

Von diesen Ländern bekam Deutschland 0 Jury-Punkte: Schweden, Malta, Niederlande, Slowenien, Armenien, San Marino, Österreich, Norwegen, Frankreich, Portugal, Dänemark, Kroatien, Irland, Polen, Montenegro, Großbritannien, Australien, Albanien, Island, Zypern, Estland und die Schweiz.

Zuschauer-Punkte: So schnitt Deutschland 2025 ab

Nach der Jury-Wertung wurden die Zuschauer-Punkte verkündet. Deutschland erhielt von allen europäischen Ländern 74 Punkte. Am Ende erreichten Abor & Tynna den 15. Platz. Den ESC-Sieg 2025 fuhr JJ alias Johannes Pietsch für Österreich ein.

So hat das Publikum in Europa den deutschen ESC-Beitrag mit Punkten bedacht:

  • Ukraine: 5 Zuschauer-Punkte
  • Israel: 5 Zuschauer-Punkte
  • Serbien: 5 Zuschauer-Punkte
  • Litauen: 8 Zuschauer-Punkte
  • Tschechien: 1 Zuschauer-Punkt
  • Österreich: 12 Zuschauer-Punkte
  • Griechenland: 3 Zuschauer-Punkte
  • Lettland: 5 Zuschauer-Punkte
  • Armenien: 5 Zuschauer-Punkte
  • Polen: 5 Zuschauer-Punkte
  • Albanien: 4 Zuschauer-Punkte
  • Georgien: 2 Zuschauer-Punkte
  • Estland: 3 Zuschauer-Punkte
  • Dänemark: 1 Zuschauer-Punkt
  • Island: 1 Zuschauer-Punkt
  • Niederlande: 1 Zuschauer-Punkt

Punkte aus Deutschland: So haben die ESC-Fans 2025 abgestimmt

Deutschland hat beim "Eurovision Song Contest" 2025 aber nicht nur Punkte bekommen, die Jury und Zuschauer hierzulande konnten der Konkurrenz auch Punkte geben. So wurde abgestimmt:

  • Österreich: 12 Jury-Punkte, 6 Zuschauer-Punkte
  • Frankreich: 10 Jury-Punkte, 0 Zuschauer-Punkte
  • Malta: 8 Jury-Punkte, 0 Zuschauer-Punkte
  • Schweiz: 7 Jury-Punkte, 0 Zuschauer-Punkte
  • Griechenland: 6 Jury-Punkte, 10 Zuschauer-Punkte
  • Italien: 5 Jury-Punkte, 2 Zuschauer-Punkte
  • Schweden: 4 Jury-Punkte, 5 Zuschauer-Punkte
  • Israel: 3 Jury-Punkte, 12 Zuschauer-Punkte
  • Polen: 2 Jury-Punkte, 7 Zuschauer-Punkte
  • Norwegen: 1 Jury-Punkt, 0 Zuschauer-Punkte
  • Albanien: 0 Jury-Punkte, 8 Zuschauer-Punkte
  • Estland: 0 Jury-Punkte, 4 Zuschauer-Punkte
  • Ukraine: 0 Jury-Punkte, 3 Zuschauer-Punkte
  • Island: 0 Jury-Punkte, 1 Zuschauer-Punkt

Dass Deutschland nicht auf dem Siegertreppchen landen würde, hatte Musik-Experte und Comedian Markus Henrik alias Dr. Pop der AZ bereits vorab prognostiziert: "Wenn der Song [...] wie Lena 2010 auf Platz 1 geht, dann wäre ich sehr überrascht. Dafür könnten vermutlich nur Kräfte im Hintergrund sorgen, die auch die WM-Vergabe der FIFA organisieren."

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16 Kommentare
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  • Der Münchner am 19.05.2025 10:32 Uhr / Bewertung:

    Ohrwurm?
    Ob da sich im nächsten Jahr noch jemand an das Lied erinnert?
    Eher nicht!

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  • Futurana am 18.05.2025 11:03 Uhr / Bewertung:

    Kommentieren hier die im Gestrigen Verweilenden? Mein Gottchen- die Welt hat sich seit der Zeit von Elvis, M.Jackson, JHollyday , E.Piaf, H.Schmidt, Brandt. Th.Mann, G.Grass ja sogar Madonna , F.Mercury ect ect sind von gestern. Der Zeitenwandel ist doch spürbar, lesbar, hörbar. Hier erregt man sich über eine Bombast Show? Keine Seele muss Berichte darüber lesen, noch muss man sich - man beachte unzählige weitere Medienmöglichkeiten, diese Show ansehen. Sogar eine kritiklose Meinungsäußerung ist irgendwie daneben - vor allem wenn man sich für dieses Genre nicht einen Deut interessiert.

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  • BingoMuc am 18.05.2025 06:32 Uhr / Bewertung:

    Was ich mich frage, wieso schauen Sie es sich an? dass es wohl grausam wird, war doch zu vermuten

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