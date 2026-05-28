ESC 2027 mit Deutschland: Verantwortlicher Sender fasst Entschluss nach Sarah-Engels-Pleite

Beim ESC 2026 in Wien konnte Sarah Engels trotz solider Leistung keine Publikumspunkte ergattern. Die Sängerin hatte daraufhin eine Teilnahme-Pause für Deutschland angeregt. Ob der SWR nun ernsthaft darüber nachdenkt, 2027 keinen deutschen Beitrag nach Bulgarien zu schicken? In der AZ reagiert der Sender auf die Forderung nach einem ESC-Rückzug.

Nach dem ESC ist vor dem ESC: Seit dem Grand Finale am 16. Mai 2026 in Wien steht fest, dass der Musikwettbewerb 2027 in Bulgarien stattfinden wird. Während sich die Bulgaren über ihren allerersten Sieg freuen durften, gab es für Deutschland mal wieder eine Punkte-Klatsche. Sarah Engels (33) gab auf der Bühne alles – erhielt jedoch nur 12 Jury-Punkte und keinen einzigen Punkt vom europäischen Publikum. Zieht man daraus eine Konsequenz? Die AZ hat die Verantwortlichen beim SWR kontaktiert.

Sarah Engels über deutsche ESC-Zukunft: "Ein Jahr zu pausieren"

Sarah Engels hatte die schlechte ESC-Platzierung in Wien zwar sportlich genommen, doch kürzlich in einem angemerkt: "Grundsätzlich könnte es Deutschland guttun, auch mal ein Jahr zu pausieren." Sie selbst könne sich nicht vorstellen, ein zweites Mal anzutreten – doch wie steht es generell um Deutschlands Zukunft beim größten Musikwettbewerb der Welt?

2026 hatte zum ersten Mal der SWR die deutsche Federführung für den ESC übernommen. Auf Anfrage der AZ erklärt eine Sendersprecherin nun: "Als SWR freuen wir uns über die hohen Einschaltquoten und sehr guten Social-Media-Reichweiten des Eurovision Song Contests 2026. Dies zeigt, dass der ESC einer der letzten großen Lagerfeuermomente in Deutschland ist, der alle Generationen zusammenbringt."

Beim deutschen Vorentscheid 2026 hatte sich Sarah Engels durchgesetzt. In Wien reichte es leider nur für den 23. Platz von 35 Teilnehmerländern. © dpa/Britta Pedersen

Über den deutschen Beitrag lässt der Sender in der AZ verlauten: "Sarah Engels hat mit großer Hingabe, hoher Professionalität und enormer Bühnenpräsenz einen überzeugenden Auftritt hingelegt. Auch wenn für uns diese eine Zahl nicht im Fokus stand, hätten wir uns natürlich eine bessere Platzierung des deutschen Beitrags gewünscht, vor allem auch für Sarah Engels selbst, die monatelang unglaublich hart an ihrer Performance gearbeitet hat."

Sender bestätigt ESC-Teilnahme 2027: "Freuen uns darauf"

Abschließend verrät die SWR-Sprecherin, dass eine ESC-Pause für Deutschland keineswegs in Aussicht steht: "Das weiterhin große Interesse der Deutschen am ESC nehmen wir als Rückenwind für die Planungen fürs kommende Jahr in Bulgarien mit und freuen uns darauf." Somit dürfen sich deutsche ESC-Fans auch 2027 auf eine Teilnahme freuen. Welcher Beitrag Deutschland in Sofia vertreten wird und ob mehr Punkte herausspringen können, bleibt nun abzuwarten.