ESC-Punkte für Sarah Engels: Diese Länder waren gnädig und haben für Deutschland gestimmt

Sarah Engels vertrat mit ihrem Song "Fire" Deutschland beim "Eurovision Song Contest" 2026 in Wien. Wie fielen die Ergebnisse im Voting für den deutschen Beitrag aus? Klar war vor dem Finale, dass ein Teil der Punkte bereits feststand. Die internationale Jury in den jeweiligen Ländern hatte ihre geheime Bewertung abgegeben. Verkündet wurde das Ergebnis aber erst im ESC-Finale am Samstagabend.

Mit ihrem Ohrwurm "Fire" wollte Sarah Engels für Deutschland den ganz großen Wurf beim "Eurovision Song Contest" 2026 landen. Konnte die Sängerin Deutschland Punkte sichern?

Die Konkurrenz beim ESC war riesig, immerhin traten Acts aus 25 Ländern im direkten Vergleich gegeneinander an. Mit dabei waren neben Sarah Engels Künstler wie COSMÓ (Österreich), Monroe (Frankreich) oder Sal Da Vinci (Italien). Für Bulgarien konnte sich Dara mit dem Song "Bangaranga" den Sieg sichern.

Punkte für Deutschland: Wie sich Sarah Engels beim ESC 2026 schlägt

Erst als alle Kandidaten aufgetreten waren, wurden die ersten Punkte vergeben. Sowohl die Jury der einzelnen Länder als auch die Zuschauer vergaben für die ESC-Stars ihre Wertung. Der Teilnehmer mit der höchsten Gesamtpunktzahl gewann den größten Musik-Wettbewerb der Welt.

ESC 2026: Diese Jury-Punkte hat Deutschland bekommen

Von der Jury hat Deutschland insgesamt 12 Punkte erhalten – diese Länder stimmten für Sarah Engels:

Bulgarien : 2 Punkte

: 2 Punkte Belgien : 2 Punkte

: 2 Punkte Portugal : 4 Punkte

: 4 Punkte Italien: 4 Punkte

Von diesen Ländern bekam Deutschland 0 Jury-Punkte: Schweiz, Malta, Ukraine, Luxemburg, Aserbaidschan, San Marino, Estland, Israel, Australien, Schweden, Albanien, Zypern, Georgien, Montenegro, Armenien, Polen, Griechenland, Tschechien, Dänemark, Frankreich, Norwegen, Finnland, Großbritannien, Lettland, Serbien, Moldau, Kroatien, Litauen, Rumänien und Österreich.

Zuschauer-Punkte: So schnitt Deutschland 2026 ab

Nach der Jury-Wertung wurden die Zuschauer-Punkte verkündet. So hat das Publikum in Europa den deutschen ESC-Beitrag bewertet: 0 Punkte.

Damit landete Sarah Engels mit ihrem Song "Fire" für Deutschland auf Platz 23. Hinter ihr lagen Österreich mit sechs Punkten und Großbritannien mit einem Punkt.

ESC-Punkte aus Deutschland: So haben die Zuschauer abgestimmt

Wie hat Deutschland die europäische Konkurrenz mit Punkten bedacht? So haben Jury und Zuschauer entschieden:

Polen : 12 Jury-Punkte, 4 Zuschauer-Punkte

: 12 Jury-Punkte, 4 Zuschauer-Punkte Italien : 10 Jury-Punkte, 6 Zuschauer-Punkte

: 10 Jury-Punkte, 6 Zuschauer-Punkte Finnland : 8 Jury-Punkte, 0 Zuschauer-Punkte

: 8 Jury-Punkte, 0 Zuschauer-Punkte Bulgarien : 7 Jury-Punkte, 10 Zuschauer-Punkte

: 7 Jury-Punkte, 10 Zuschauer-Punkte Frankreich : 6 Jury-Punkte, 0 Zuschauer-Punkte

: 6 Jury-Punkte, 0 Zuschauer-Punkte Australien : 5 Jury-Punkte, 0 Zuschauer-Punkte

: 5 Jury-Punkte, 0 Zuschauer-Punkte Dänemark : 4 Jury-Punkte, 0 Zuschauer-Punkte

: 4 Jury-Punkte, 0 Zuschauer-Punkte Israel : 3 Jury-Punkte, 12 Zuschauer-Punkte

: 3 Jury-Punkte, 12 Zuschauer-Punkte Kroatien : 2 Jury-Punkte, 7 Zuschauer-Punkte

: 2 Jury-Punkte, 7 Zuschauer-Punkte Schweden : 1 Jury-Punkt, 0 Zuschauer-Punkte

: 1 Jury-Punkt, 0 Zuschauer-Punkte Griechenland : 0 Jury-Punkte, 8 Zuschauer-Punkte

: 0 Jury-Punkte, 8 Zuschauer-Punkte Österreich : 0 Jury-Punkte, 5 Zuschauer-Punkte

: 0 Jury-Punkte, 5 Zuschauer-Punkte Moldau : 0 Jury-Punkte, 3 Zuschauer-Punkte

: 0 Jury-Punkte, 3 Zuschauer-Punkte Ukraine : 0 Jury-Punkte, 2 Zuschauer-Punkte

: 0 Jury-Punkte, 2 Zuschauer-Punkte Rumänien; 0 Jury-Punkte, 1 Zuschauer-Punkt

Geheime Entscheidung: Jury-Punkte für Sarah Engels standen bereits fest

Obwohl das ESC-Finale erst am Samstagabend um 21 Uhr startete, wurden alle teilnehmenden Sänger vorab mit Punkten bedacht. Am Freitag (15. Mai) fand die Generalprobe in der Wiener Stadthalle statt – unter den wachsamen Augen der Jury-Mitglieder der Länder. Die Punkte der Fachexperten wurden zwar erst im Finale verkündet, doch ihre Entscheidung trafen sie einen Tag zuvor. Damit stand bereits ein Ergebnis fest, wie viele Punkte Sarah Engels von der Jury bekommen hat.

Das Ergebnis floss zu 50 Prozent in die Gesamtwertung mit ein. Die restlichen 50 Prozent machten die Anrufe und SMS der Zuschauer aus. Bei der Jury und Zuschauern konnte Sarah Engels nicht überzeugen, sie erhielt insgesamt nur 12 Punkte.