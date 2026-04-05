Erstmals beim Endspiel der Fußball-WM 1990: Für Auflösung braucht WWM-Kandidatin Hilfe

Am Ostersonntag meldet sich "Wer wird Millionär?" aus einer kleinen Pause mit einem Oster-Special zurück. Von einer Kandidatin will Günther Jauch einen ganz bestimmten Fakt zur Fußball-WM 1990 abfragen. Was passierte erstmals in einem Finale einer Fußball-Weltmeisterschaft? Eine rote Karte, ein Eigentor, einen Handelfmeter oder Verlängerung?

Günther Jauch will von einer Kandidatin wissen, was es 1990 erstmals in einem Fußball-WM-Finale gab?

Ab dem 11. Juni befindet sich Deutschland wieder im absoluten Fußball-Ausnahmezustand. Dann startet die Weltmeisterschaft 2026. In der RTL-Sendung "Wer wird Millionär?" stimmt Günther Jauch schon auf das XXL-Event ein und blickt bei einer Frage zurück auf das Turnier 1990.

Fußball-WM 1990: Was es erstmals im Finale gab

Gabi Eickelmann wird am Sonntagabend (5. April) bei "Das große Oster-Special" von einem Kollegen überrascht. Die Leiterin einer Altenpflegeeinrichtung hatte zunächst keine Ahnung, dass sie am Quiz teilnehmen soll. Nach der anfänglichen Aufregung macht sie eine gute Figur und schafft es locker zur 16.000-Euro-Frage.

Doch dann wird es etwas heikel. Die "Wer wird Millionär?"-Kandidatin hat keine Ahnung von Fußball-Themen, gibt sie zu. Günther Jauch will aber von ihr wissen: Beim Endspiel 1990, das Deutschland den Titelgewinn bescherte, gab es erstmals im Finale einer Fußball-WM ...?

eine rote Karte ein Eigentor einen Handelfmeter Verlängerung

Rote Karte, Eigentor, Handelfmeter oder Verlängerung?: Für richtige Antwort gibt es 16.000 Euro

Da Gabi Eickelmann noch zwei Joker zur Verfügung stehen, rät Günther Jauch, diese einzusetzen. Erst werden zwei Antwortalternativen gestrichen, dann kommt noch ein Telefonjoker zum Einsatz, der die Auswahl zwischen A. eine rote Karte und B. ein Eigentor hat. Ein Kollege der WWM-Kandidatin rät zur roten Karte. Die Quiz-Teilnehmerin loggt dies ein.

Die Leiterin einer Altenpflegeeinrichtung darf sich über 16.000 Euro freuen, denn der Telefonjoker liegt richtig. 1990 trat die Deutsche Nationalmannschaft im Finale der Weltmeisterschaft gegen Argentinien an und konnte mit 1:0 den Titel abstauben. Doch das Duell wurde damals sehr aggressiv gespielt. Tatsächlich gab es nicht nur eine rote Karte. Insgesamt wurden drei gelbe und zwei rote Karten vom Schiedsrichter verteilt.

Rote Karten bei Fußball-WM-Finale 1990: Wer vom Platz geschickt wurde

Wie " " in einem Retroticker auflistet, kassierten Rudi Völler (Deutschland), Diego Maradona (Argentinien) und Pedro Antonio Troglio (Argentinien) jeweils eine gelbe Karte. Rot gab es für zwei argentinische Spieler. Pedro Monzón musste nach einem Foul an Jürgen Klinsmann das Feld in der 64. Minute verlassen. Nur 23 Minuten später gab es den nächsten Eklat: Gustavo Dezotti riss Jürgen Kohler am Hals zu Boden und bekam eine verdiente rote Karte.