Erstmals als Königspaar: Charles und Camilla besuchen Cornwall

Charles III. und Ehefrau Camilla haben am Donnerstag Cornwall besucht. Die beiden zeigten sich in der Grafschaft erstmals seit der Krönung. In St. Ives jubelten ihnen viele Menschen zu.

13. Juli 2023 - 21:30 Uhr | (jom/spot)

Charles III. und Camilla in St. Ives. © imago images/Avalon.red

König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) haben Cornwall einen Besuch abgestattet. , war es der erste Auftritt des Königspaares im Herzogtum seit der Krönung Anfang Mai. In St. Ives ließen es sich viele Menschen hinter den Absperrungen nicht entgehen, einen Blick auf das Paar zu erhaschen oder den beiden sogar die Hand zu schütteln. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert "Es war schön, so viele der Gemeinde im Hafen von St. Ives zu treffen - darunter einige der bemerkenswerten Coronation Champions, die Anfang des Jahres für ihren herausragenden freiwilligen Beitrag anerkannt wurden", heißt es zu dem Besuch . Mehrere Bilder zeigen den König und die Königin gut gelaunt beim Hände schütteln. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Besuch mehrerer Organisationen Ein Mädchen überreichte zudem Camilla einen Blumenstrauß, den die Königin freudestrahlend entgegennahm. Die 75-Jährige trug ein Midi-Hemdkleid von Fiona Clare mit einem grünen Blatt-Muster. Charles erschien in einem hellgrauen Anzug mit dunkelroter Krawatte. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert verrät, welche Stationen König Charles III. und Königin Camilla absolvierten. In St. Ives besuchten sie das Barbara Hepworth Museum und den Skulpturengarten, wo sie Vertreter der örtlichen Künstlergemeinschaft trafen. Die Königin traf zudem im Oasis Center, eine Organisation für Menschen mit psychischen Problemen, einige freiwillige Helfer und zeigte zudem mit einem Besuch ihre Unterstützung für das Women's Centre Cornwall, das Fachberatung für Frauen und Mädchen anbietet. Laut BBC begegneten die Royals zudem im Hafen von St. Ives Mitgliedern der Seenotrettungsorganisation Royal National Lifeboat Institution und Chorsängern aus der Kathedrale von Truro, von denen einige auch bei der Krönung gesungen hatten. Der Titel Herzog von Cornwall wird traditionell vom ältesten Sohn des amtierenden britischen Monarchen getragen. In seiner ersten Ansprache als König ernannte Charles III. seinen Sohn Prinz William (41) auch mit Stolz zum Prinzen von Wales. Prinzessin Kate (41) wiederum wurde zur Herzogin von Cornwall und zur Prinzessin von Wales. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de