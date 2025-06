Erster Wimbledon-Tag: Eddie Redmayne und seine Frau im eleganten Look

Schauspieler Eddie Redmayne und Ehefrau Hannah Bagshawe haben zum Auftakt das Tennisturnier in Wimbledon besucht. Das Paar trotzte der Hitze und erschien in eleganten Looks.

Eddie Redmayne (43) und Hannah Bagshawe (42) gehörten zu den Promigästen am ersten Tag des prestigeträchtigen Tennisturniers im Londoner Stadtteil Wimbledon. Der "Phantastische Tierwesen"-Star und seine Ehefrau warfen sich trotz hoher Temperaturen elegant in Schale.

Der britische Schauspieler trug einen cremefarbenen Anzug und setzte mit einer dunkelgrünen Krawatte einen dezenten Farbakzent. Dazu wählte er braune Wildleder-Loafers. Seine Frau erschien in einem himbeerfarbenen Midikleid mit tiefem Ausschnitt. Ihre Taille betonte sie mit einem doppelreihigen Ledergürtel in Schwarz. Auch ihre Handtasche, die Sonnenbrille und spitzen Heels hielt sie in Schwarz.

Die Stargäste in Wimbledon

Zu den weiteren Promigästen zählten Sänger Cliff Richard (84), Sängerin Rochelle Humes (36) oder Schauspielerin Isla Fisher (49). Ebenfalls in Wimbledon zugegen war David Beckham (50). Die ehemalige Tennisspielerin Maria Sharapova (38) postete mit Beckham und schrieb dazu: "Lasst die (Wimbledon)-Spiele beginnen."

nahm Beckham, der zuletzt mit Armschlinge das Spiel von Inter Miami gegen Paris Saint-Germain in Atlanta besuchte, in der Royal Box neben seiner Mutter Platz. Britischen Medienberichten zufolge hatte sich der ehemalige Fußballprofi in der vergangenen Woche eine alte Verletzung am Handgelenk operieren lassen.

Die Wimbledon Championships 2025 finden vom 30. Juni bis 13. Juli in London statt.