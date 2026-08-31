Was geschieht hinter verschlossenen Türen, bevor ein neuer Papst auf den Balkon des Petersdoms tritt? Bei "Wer wird Millionär?" wird genau diese Frage von Günther Jauch gestellt. Die AZ löst auf.

Bei "Wer wird Millionär?" wird eine Frage zur Papst-Wahl gestellt. Ob die Kandidatin die richtige Lösung kennt?

Als Katharina Heun aus Lauf auf dem Ratestuhl von "Wer wird Millionär?" Platz nehmen darf, kann sie ihr Glück kaum fassen. Die schwangere Logistikdirektorin spielt mit vier Jokern und schafft es bis zur 32.000-Euro-Frage. An dieser Stelle wird sie jedoch von Günther Jauch (70) mit einer Frage konfrontiert, die sie ins Zögern bringt: Gesucht wird ein wichtiger Brauch nach der Papst-Wahl. Ob sie auf die richtige Lösung kommt? Die AZ verrät die gesuchte Antwort.

"Wer wird Millionär?": Günther Jauch stellt Frage zur Papst-Wahl

Zu einer breiten Allgemeinbildung zählt ein gewisses Verständnis für die größten Weltreligionen. Bei "Wer wird Millionär?" kann das durchaus nützlich sein, wie Katharina Heun in der aktuellen Folge feststellen muss. Für 32.000 Euro möchte Günther Jauch nämlich von der Kandidatin wissen:

Noch vor dem ersten öffentlichen Auftritt führt der Weg für einen soeben gewählten Papst zunächst mal ...?

über die Seufzerbrücke in die Kammer der Tränen zum Baum der Erkenntnis durch das Tal des Todes

Da Katharina Heun die korrekte Antwort nicht kennt, bittet sie die Anwesenden im Publikum um Mithilfe. Es erheben sich nur wenige Zuschauer, die die richtige Lösung zu wissen glauben. Eine junge Dame, die durch ihre Familie "stark christlich geprägt" ist, rät schließlich zu Lösung A: über die Seufzerbrücke. Doch beweist sie damit den richtigen Riecher?

Das macht der Papst unmittelbar nach der Wahl

Die Kandidatin vertraut dem Zusatzjoker und lässt Antwortmöglichkeit A: über die Seufzerbrücke einloggen. Doch wie Günther Jauch klarstellt, befindet sich die Seufzerbrücke nicht im Vatikan, sondern in Venedig. Die richtige Lösung wäre B: in die Kammer der Tränen gewesen. In der sogenannten "Stanza delle Lacrime", die sich direkt neben der Sixtinischen Kapelle befindet, zieht sich der frisch gewählte Papst für einen kurzen Moment zurück, um zu beten und die Tragweite seiner neuen Aufgabe zu verarbeiten.

Bevor Papst Leo XIV. auf den Petersdom trat, ging es für ihn in die "Kammer der Tränen". © imago/Ulmer/Teamfoto

Die Kammer trägt ihren Namen, weil manche Päpste dort tatsächlich Tränen vergossen haben sollen, als ihnen die enorme Verantwortung ihrer Position bewusst wurde. Traditionell stehen dort drei weiße Soutanen in unterschiedlichen Größen bereit, von denen der Frischgewählte eine auswählt und anzieht. Anschließend geht er auf die Mittelloggia des Petersdoms und wird der Welt als neuer Papst vorgestellt. Die "Wer wird Millionär?"-Kandidatin hat sich somit falsch entschieden – und muss die Quiz-Show mit 500 Euro verlassen.