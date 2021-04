Erster Termin von Queen Elizabeth II. seit Tod von Prinz Philip

Nur wenige Tage nach dem Tod ihres Ehemannes Prinz Philip hat Queen Elizabeth II. bereits wieder ihre Arbeit aufgenommen. Sie verabschiedete einen langjährigen Mitarbeiter.

Der Tod von Prinz Philip (1921-2021) liegt nur wenige Tage zurück, Queen Elizabeth II. (94) geht jedoch bereits wieder ihren royalen Pflichten nach. Wie britische Medien übereinstimmend berichten, , war die Königin Gastgeberin einer Zeremonie zur Verabschiedung eines ihrer langjährigen Mitarbeiter auf Schloss Windsor. Ein Offizieller erklärte, dass die Mitglieder der Royal Family weiterhin Verpflichtungen nachgehen wollen, insofern diese bei den derzeitigen Umständen angebracht sind.

Ein neuer Lord Chamberlain

Während der privaten Veranstaltung habe die Königin William Peel, 3. Earl Peel (73) offiziell verabschiedet, der seit 2006 Lord Chamberlain des britischen Hofes war. Dieser hatte im vergangenen Jahr angekündigt, künftig nicht mehr in der Funktion tätig sein zu wollen. Sein Nachfolger ist Andrew Parker, der Anfang April zum neuen Lord Chamberlain of the Household wurde und damit auch für die Organisation rund um die Beerdigung von Prinz Philip verantwortlich ist. Auch Earl Peel soll noch an den Vorbereitungen beteiligt gewesen sein.

Philip, der Ehemann von Queen Elizabeth II., war am Morgen des 09. April im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor verstorben. Die Queen hatte seither nach offiziellen Angaben nur am vergangenen Samstag mit dem britischen Premierminister Boris Johnson (56) telefoniert. Die Beerdigung soll am 17. April stattfinden. Die Trauerfeier, an der wegen der Corona-Pandemie nur 30 Personen teilnehmen sollen, wird am Samstagnachmittag unter anderem auch in Deutschland im Fernsehen übertragen. Neben RTL werden Sat.1 und das ZDF live berichten.