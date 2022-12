Erster royaler Auftritt an Weihnachten: Prinz Louis begeistert in Sandringham

Wo Prinz Louis auftaucht, begeistert er die Royal-Fans. In Sandringham absolvierte der jüngste Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate seinen ersten Weihnachtsauftritt.

Wo Prinz Louis (4) auftaucht, sorgt er für Begeisterung. Der Vierjährige hat nun erstmals an den Feierlichkeiten der Royals am ersten Weihnachtsfeiertag in Sandringham teilgenommen und sich dabei auf dem Weg zum Gottesdienst auch den Fotografen und Kameraleuten gezeigt.

Schon beim Platin-Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (1926-2022), das im Juni gefeiert wurde, war Prinz Louis der heimliche Star der Königsfamilie. Mit seinen Gesten und Grimassen stahl er seiner berühmten Verwandtschaft die Show.

Etwas ruhiger zeigte sich der jüngste Sohn von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) nun in Sandringham. Zusammen mit seinen Eltern, seinem Bruder Prinz George (9), Schwester Prinzessin Charlotte (7) sowie Großvater König Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75) führte er die Riege der hochrangigen Royals an.

Louis trägt Shorts

Obwohl er zuvor noch nie an einem Weihnachtsspaziergang der Royals teilgenommen hatte, zeigte Louis gekonnt ein breites Lächeln für die Fotografen. Nach dem Gottesdienst holte sich der Vierjährige ein kleines Weihnachtsgeschenk von einem Royal-Fan am Wegesrand ab.

Prinz Louis präsentierte bei seinem Auftritt in Sandringham einen dunklen Mantel und Shorts, die traditionell von jungen Royals bis zum Alter von acht Jahren getragen werden. Charlotte kam in einem burgunderfarbenen Mantel, George in Anzug und Krawatte.