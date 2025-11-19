Sophia Cordalis eifert ihrer berühmten Familie nach und sucht bereits mit zehn Jahren die öffentliche Aufmerksamkeit. Bald könnte die Tochter von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis ihren ersten Job als Model an Land ziehen – für keine Geringere als Pia Bolte. Die Münchner Designerin hat mit der AZ gesprochen.

Sophia Cordalis auf den Spuren von Iris Klein. Genau wie ihre prominente Oma will auch die Tochter von Daniela Katzenberger den Sprung in die Welt der Models schaffen. Dafür kontaktiert die Zehnjährige – natürlich mithilfe ihrer VIP-Eltern – eine bekannte Designerin aus München. Für wen will das Nachwuchs-Mannequin auf den Catwalk und wie stehen die Chancen?

Tochter von Daniela Katzenberger: "Ich will Model werden"

Die zehnjährige Sophia scheint genaue Vorstellungen von ihrer künftigen Karriere zu haben. "Es macht mir Spaß, auf dem Catwalk zu laufen", erklärt sie ihren Eltern in der ersten Folge der neuen Staffel "Daniela Katzenberger" (TV-Ausstrahlung ab 21. November auf VOX). "Ich will gerne Model werden – wie Oma."

Was begeistert Sophia Cordalis besonders am Beruf eines Models? "Ich finde es einfach cool, Sachen von Designern zu tragen." Mama Daniela Katzenberger ist stolz auf ihren Nachwuchs und will ihre Träume unterstützen. "Ich kann das nicht aufhalten – und ich will das auch gar nicht aufhalten. [...] Ich weiß, dass es keinen Sinn macht, seinem Kind so etwas zu verbieten." Die Kult-Blondine weiß, wovon sie spricht, immerhin hat sie im Alter von 17 Jahren ohne das Wissen ihrer Eltern Oben-ohne-Fotos von sich knipsen lassen.

Sophia Cordalis als Model für Pia Bolte: Das sagt die Münchner Designerin der AZ

Solche grenzwertigen Erfahrungen soll die zehnjährige Sophia nicht machen, weshalb Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis ihre VIP-Verbindungen nutzen. Da Oma Iris Klein bereits als Model erfolgreich für Pia Bolte auf dem Laufsteg posiert hat, kontaktieren sie kurzerhand die Münchner Designerin. Sie entwirft angesagte Streetstyle-Couture, hat bereits mit Promis wie Bill Kaulitz und Beatrice Egli zusammengearbeitet und präsentiert ihre Mode regelmäßig bei Fashion-Shows in New York und Miami.

Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger unterstützen Tochter Sophia in ihrem Wunsch, für die Münchner Designerin Pia Bolte (re.) über den Catwalk zu laufen. © privat

Wird die Tochter von Daniela Katzenberger bald tatsächlich Model? Wenn es nach Pia Bolte geht, definitiv, denn sie entwirft auch Kleidung für Kinder. "Für meine Show suche ich ein fröhliches, selbstbewusstes Kindermodel, das Spaß daran hat, über den Laufsteg zu strahlen, zu lächeln und einfach es selbst zu sein", teilt die Münchner Designerin der AZ mit.

Obacht, Heidi Klum, jetzt gibt es Konkurrenz durch Sophia Cordalis. © privat

Model-Job für Katzenberger-Tochter: Münchner Designerin verrät Details

Es scheint so, als sei die Suche nach dem perfekten Mannequin beendet, denn Pia Bolte hat sich bereits mit Familie Katzenberger-Cordalis auf Mallorca getroffen. "Ich wollte herausfinden, ob Sophia diese besondere Ausstrahlung besitzt – und genau das hat sie gezeigt", freut sie sich in der AZ. Nach einem Probe-Modelwalk war die Sache schnell klar: Sophia Cordalis hat den Job! Wie die Münchner Designerin bestätigt, darf die Tochter von Daniela Katzenberger künftig auf einer ihrer Fashion-Shows mitlaufen. Es gibt aber eine Bedingung: Die Schulleistungen von Sophia dürfen nicht unter dem neuen Job leiden.

Wann die Zehnjährige ihr Model-Debüt feiert, wird bislang noch nicht verraten. Sicherlich wird Daniela Katzenberger in ihrer Reality-Show bald Einblicke in die Laufsteg-Premiere geben.