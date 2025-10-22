Erst Wiesn, dann Operation in München: Uschi Glas' Stieftochter macht Leiden öffentlich

Sophie Hermann, die Stieftochter von Uschi Glas, durchlebt momentan eine schmerzhafte Zeit. Nachdem sie die Wiesn besucht hatte, ging es die Influencerin in den OP-Saal. Was hat es damit auf sich?

Sophie Hermann (38), die leibliche Tochter von Uschi Glas' Ehemann Dieter Hermann, lebt seit einigen Jahren in London. Sie wurde als Model und Realitystar in der Sendung "Made in Chelsea" bekannt. Mittlerweile verdient die 38-Jährige ihr Geld hauptsächlich als Influencerin und Werbegesicht. Vor Kurzem gab Hermann bekannt, dass ihr eine schwere Zeit bevorsteht. Jetzt meldet sich Uschi Glas' Stieftochter zurück – und klagt über schlimme Schmerzen.

Stieftochter von Uschi Glas in München operiert: Sophie Hermann leidet unter starken Schmerzen

"Also, ich bin jetzt seit fast drei Wochen in München. Eigentlich bin ich nur wegen des Oktoberfests gekommen, und hatte nicht gedacht, dass ich so lange hierbleibe", erzählt Sophie Hermann in einem aktuellen Instagram-Posting. Die Influencerin schildert: "Ich habe seit ungefähr Mai bei jeder Periode unten stechende Schmerzen auf der rechten Seite." Sie leidet wohl an Endometriose, einer chronischen Erkrankung im weiblichen Intimbereich, und hatte dort "mehreren Zysten".

Jetzt stand eine OP in München an. Die körperlichen Beschwerden waren zu heftig. Der medizinische Eingriff sollte Besserung bringen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Bilder zeigen: Sophie Hermann von Schmerzen geplagt

Sophie Hermann zeigt im Netz, wie anstrengend und schmerzhaft das Anziehen einer Socke sei. Noch immer plagen die 38-Jährige körperliche Beschwerden, die mit dem medizinischen Eingriff zusammenhängen. Sie zeigt mehrere Pflaster auf dem Unter- und Oberbauch.

Stieftochter von Uschi Glas will weg aus München: "Kann es kaum erwarten"

"Ich erinnere mich an diesen Schmerz, weil ich ihn schon mal vor neun Jahren erlebte. Damals musste ich notoperiert werden – auf der linken Seite [...], jetzt war also alles auf der rechten Seite zurückgekommen", verrät die Stieftochter von Uschi Glas.

Sophie Hermann zeigt in einem Video mehrere Pflaster, die die in der OP entstandenen Wunden verdecken. © Instagram/sophiehermann

Sophie Hermann freut sich darauf, München zu verlassen und zurück nach London zu fliegen: "Ich kann es kaum erwarten, wieder zu Hause zu sein." Obwohl die 38-Jährige in der Isar-Metropole geboren ist und obwohl hier auch ihr Vater und ihre Stiefmutter leben, scheint ihr Herz für London zu schlagen.

In England ist Sophie Hermann ein gefeierter Realitystar. Zudem ist sie als Influencerin erfolgreich. © imago/FAMOUS

"Ich fühle mich dort einfach am wohlsten, in meinem eigenen Zuhause, mit meinen Freunden, die wie Familie für mich sind", schildert sie im Posting. Generell hat es auch ganz England und vor allem eine royale Britin der Influencerin sehr angetan. Im Juli dieses Jahres gab Sophie Hermann bekannt, ein großer Fan von Prinzessin Kate zu sein.