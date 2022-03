Erinnerungen an Karl Lagerfeld: Sotheby's München stellt Nachlass des Modezaren aus

Genie, Ikone, Legende - Karl Lagerfeld begeistert auch drei Jahre nach seinem Tod Fans auf der ganzen Welt. In München haben sie jetzt die Chance, persönliche Gegenstände des Modezaren zu bewundern.

In München können Fans von Karl Lagerfeld persönliche Gegenstände des Modezaren bewundern, bevor sie bei einer Auktion versteigert werden.

Succession Karl Lagerfeld, Sotheby’s 7 In München können Fans von Karl Lagerfeld persönliche Gegenstände des Modezaren bewundern, bevor sie bei einer Auktion versteigert werden.

"Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren" - mit diesem Spruch wurde Karl Lagerfeld zur absoluten Mode-Legende. Der exzentrische Modemacher verlor vor drei Jahren den Kampf gegen Prostatakrebs. Sein Vermächtnis lebt in Form seiner exquisiten Designs weiter. In München hat man jetzt die Chance, einen Teil des Nachlasses von Karl dem Großen zu bewundern. Das Auktionshaus Sotheby's stellt vom 18. bis 20. März 2022 einige Objekte des Modezaren aus.

Lagerfeld-Auktion: Ein Stückchen Karl für jedermann

Die Ausstellung ist Teil einer Auktion, die am 4. und 5. Mai in Köln stattfindet. Dort sollen dann 550 persönliche Gegenstände von Karl Lagerfeld unter den Hammer kommen. "Insgesamt umfasst der dritte Teil der Auktion 550 Lose und birgt für jeden Geschmack Erschwingliches und Teures, Kurioses und Charmantes", teilt Sotheby's vorab mit. Die Preise für die Erinnerungsstücke des Designers sollen dabei von 10 bis 80.000 Euro reichen. Der Gesamtwert wird auf etwa 700.000 Euro geschätzt.

Ausstellung bei Sotheby's München: Diese Objekte von Karl Lagerfeld gibt es zu sehen

In München können ausgewählte Objekte von Karl Lagerfeld vorab besichtigt und von Interessenten begutachtet werden. Ausgestellt werden unter anderem eine Origami-Choupette (Schätzpreis: 50 bis 80 Euro), Lagerfelds Zeichnung "Der Graf und die Tante" (Schätzpreis: 500 bis 800 Euro), Lammfellfingerhandschuhe (Schätzpreis: 300 bis 500 Euro) und mit dem Monogramm "KL" bestickte Loafers (Schätzpreis: 300 bis 500 Euro).

Origami-Choupette (Schätzpreis: 50 bis 80 Euro) © Succession Karl Lagerfeld, Sotheby’s

Es ist nicht das erste Mal, dass Gegenstände aus dem Nachlass von Karl Lagerfeld versteigert werden. Bei der Auktionsserie "KARL, Karl Lagerfeld‘s Estate Part I & II", die im Herbst 2021 stattfand, wurde in Monaco und Paris ein Endergebnis von 18,2 Millionen Euro erzielt - laut Sotheby's das Vierfache der Vorabschätzung. Welche Summe bei der Auktion in Köln zusammenkommt, bleibt abzuwarten. Vorerst können Fans von Karl Lagerfeld ihrem Idol in München ganz nah sein.