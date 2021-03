Er wurde nur 50 Jahre alt: Schauspieler Martin Brauer ist tot

Theater- und Fernsehschauspieler Martin Brauer ist im Alter von nur 50 Jahren gestorben. Er spielte zuletzt beim Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin.

Rostock/Schwerin – Martin Brauer ist tot. Der in Rostock geborene Schauspieler starb in der Nacht auf Freitag (26. Februar) völlig überraschend, wie das Mecklenburgische Staatstheater in Schwerin am Montag mitteilte. Noch am Abend vor seinem Tod habe der 50-Jährige noch mit Ensemble-Kolleginnen und -Kollegen für eine der Wiedereröffnungs-Premieren des Theaters geprobt, .

"Das Mecklenburgische Staatstheater verliert mit Martin Brauer einen der führenden Protagonisten und einen sehr geschätzten Kollegen. Martin war ein Vollblutkünstler und ein Familienmensch. Unser Mitgefühl gilt daher ganz besonders seinen Angehörigen", wird Generalintendant Lars Tietje zitiert.

Martin Brauer war auch Musiker und TV-Schauspieler

Brauer trat neben dem Theater auch in diversen TV-Serien, darunter "SOKO Wismar", "Heldt" und "In aller Freundschaft". Außerdem war der ausgebildete Musiker neben seiner Schauspielkarriere in mehreren Bands aktiv. Seit 2005 war er Mitglied der "Kapelle der Versöhnung" mit Rainald Grebe.