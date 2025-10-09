Entscheidet beim Darts über Sieg und Niederlage: WWM-Kandidat kennt diese Gewinn-Regel nicht

Ein breites Allgemeinwissen hat schon so manchen "Wer wird Millionär?"-Kandidaten reich gemacht. In der neuesten Ausgabe hat Günther Jauch eine Frage aus dem Dartsport auf Lager. Spielen dort Eyes, Ears, Arms oder Legs eine Rolle? Die AZ verrät die richtige Antwort.

Bei "Wer wird Millionär?" kann in der neuesten Ausgabe besonders viel Geld gewonnen werden: Günther Jauch lädt nämlich zur großen "3-Millionen-Euro-Woche" ein. An einer Stelle wird es sportlich auf dem Ratestuhl, denn der Quizmaster hat eine Frage aus dem Dartsport im Gepäck. Während der Kandidat noch überlegt, verrät die AZ hier die richtige Antwort.

"Wer wird Millionär?": Günther Jauch fragt nach Regel beim Darts

Sascha Korf darf im Rahmen der "3-Millionen-Euro-Woche" ein weiteres Mal im Ratestuhl von Günther Jauch Platz nehmen. Als es um 20.000 Euro geht, hat der Kandidat noch drei Joker zur Verfügung.

Eyes, Ears, Arms oder Legs? Anzahl entscheidet über Sieg und Niederlage beim Darts

An dieser Stelle möchte der Quizmaster von seinem Studiogast wissen:

Über Sieg oder Niederlage entscheidet beim Darts häufig die Anzahl der gewonnenen ...?

A: Eyes

B: Ears

C: Arms

D: Legs

Kandidat bei "Wer wird Millionär?": Publikumsjoker soll Dartfrage lösen

Sascha Korf verrät, dass er länger mit dem Gedanken gespielt hatte, selbst mit dem Dartsport zu beginnen. Da er diesen Plan jedoch nie verfolgt hat, ist er sich bei der Beantwortung der Frage unsicher. Also richtet er die Frage kurzerhand an das Studiopublikum: 31 Prozent stimmen ab für A: Eyes, 1 Prozent für C: Arms und 68 Prozent für D: Legs.

Sich auf dieses Ergebnis zu verlassen, ist dem Kandidaten zu unsicher, weshalb er einzelne Personen im Publikum zurate ziehen möchte. Ein Studiogast steht schnell auf, weshalb Sascha Korf diesem sein Vertrauen schenkt. Der Herr im Publikum rät zu Antwortmöglichkeit D, woraufhin Sascha Korf "Legs" tatsächlich einloggen lässt.

Günther Jauch erklärt: "Legs" entscheiden beim Dartspiel über Sieg

Der Kandidat setzt aufs richtige Pferd, denn Antwortmöglichkeit D ist die richtige. Günther Jauch erklärt daraufhin, dass ein Dartspiel meist aus mehreren "Legs" bestehe. Ein "Leg" ist ein einzelnes Spiel, bei dem beide Spieler z. B. mit 501 Punkten starten: Man wirft so lange, bis man genau 0 Punkte erreicht hat und wer zuerst bei 0 ist, gewinnt das "Leg".