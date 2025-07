Englands EM-Sieg: William und Charlotte erleben "fantastischen Abend"

Prinz William und Prinzessin Charlotte haben am Sonntag den EM-Triumph der Lionesses im Stadion hautnah miterlebt. In den sozialen Medien gratulierten nicht nur die beiden der Mannschaft, sondern auch König Charles.

Prinz William (43) und seine Tochter Prinzessin Charlotte (10) haben sich das Finale der Fußball-EM der Frauen in Basel nicht entgehen lassen und erlebten am vergangenen Sonntag einen spannenden Fußballabend. Die Engländerinnen siegten gegen Spanien im Elfmeterschießen. Für Charlotte war der Besuch beim Spiel eine besondere Premiere.

Glückwünsche der Royals in den sozialen Medien

, war es für die Zehnjährige ihr erster Besuch bei einem Fußballspiel im Ausland. Für gewöhnlich wird William von Sohn Prinz George (12) ins Stadion begleitet. Schon vor dem Spiel veröffentlichten die Royals des Vater-Tochter-Duos.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Nach dem Spiel resümierte die Partie. "Ein fantastischer Abend für die Lionesses und England in Basel. Herzlichen Glückwunsch an Sarina, das Team und alle Helferinnen und Helfer. Champions!" Bei X fügten William und Charlotte an: "Was für ein Spiel! Lionesses, ihr seid Europameisterinnen und wir könnten nicht stolzer auf das ganze Team sein. Genießt diesen Moment, England. W & Charlotte."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Die beiden verfolgten das Spiel nicht nur auf der Tribüne, sondern zeigten sich auch . Als Schirmherr des englischen Fußballverbands gratulierte William dem Team bei der Medaillenvergabe persönlich. Einige Spielerinnen wie Leah Williamson (28) umarmte der Royal begeistert. Mit seiner Tochter verfolgte er anschließend Arm in Arm die Jubelfeier der Mannschaft.

Die beiden trafen bei dem EM-Spiel auch auf , wie ein Foto bei X zeigt. Prinzessin Leonor (19) und ihre Schwester, Infantin Sofía (18), nahmen beim Endspiel der Europameisterschaft ebenfalls auf der Tribüne Platz.

Die beiden Töchter von König Felipe VI. (57) und Königin Letizia (52) haben die Mannschaft nach deren Niederlage und ihnen zu ihrer Leistung gratuliert. "Wir sind sicher, dass mit eurer Qualität und eurem Einsatz noch viele weitere Erfolge kommen werden."

König Charles und weitere Gratulanten

Während in Spanien die Niederlage verdaut werden musste, feierte England den Triumph. In den sozialen Medien meldete sich nach dem Spiel auch Williams Vater König Charles (76) zu Wort. "Seit mehr Jahren, als mir lieb ist, haben die englischen Fans das berühmte 'Football's coming home" gesungen", heißt es . "Wenn man mit dem Pokal, den man vor drei Jahren in Wembley gewonnen hat, nach Hause zurückkehrt, kann man sehr stolz darauf sein, dass die Lionesses mit sportlichem Können und großartiger Teamarbeit diese Worte wahr gemacht haben."

Die Mannschaft habe in den vergangenen Wochen gezeigt, "dass es keine Rückschläge gibt, die so hart sind, dass eine Niederlage nicht in einen Sieg umgewandelt werden kann, selbst wenn der Schlusspfiff naht. Gut gemacht", schreibt der Monarch weiter und gibt den Spielerinnen noch ein neues Ziel mit auf den Weg: "Die nächste Aufgabe ist es, den WM-Pokal 2027 nach Hause zu holen."

Premierminister Keir Starmer (62), der im Stadion anwesend war, erklärte : "Herzlichen Glückwunsch, Lionesses

- was für ein Team. Was für ein Spiel. Was für ein Drama. Ihr habt die Nation stolz gemacht. Ihr habt Geschichte geschrieben." Auch Promis reagierten auf den Sieg, darunter David Beckham (50), der in mehreren Instagram-Storys seine Glückwünsche sendete.

, werden die Engländerinnen am 29. Juli mit einer Siegesparade in einem offenen Bus durch die Londoner Innenstadt fahren. Auch ein royaler Empfang mit Prinz William und König Charles soll bereits geplant sein.