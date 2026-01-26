Mirja du Mont spricht am vierten Dschungelcamp-Tag über das Ehe-Aus mit Schauspieler Sky du Mont und einen ganz wichtigen Moment, der sich erst 2025 zugetragen hat. Außerdem läuft Ariel Hediger in der Folge zu Höchstform auf. Ihre Mitstreiter zeigten sich genervt und gingen auf Konfrontation. Für die Prüfung bedeutete das nichts Gutes.

Die vierte Folge der 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist am Montagabend über die Bühne gegangen (RTL, auch abrufbar). Noch fristen alle eingezogenen Camperinnen und Camper ihr Dasein im Lager in Down Under, dazu gehören Musiker Gil Ofarim (43), Unternehmerin Simone Ballack (49), "Hot oder Schrott"-Star Hubert Fella (58), die Schauspielstars Mirja du Mont (50), Stephen Dürr (51), Hardy Krüger jr. (57) und Nicole Belstler-Boettcher (62) sowie die Reality-Bekanntheiten Patrick Romer (30), Umut Tekin (28), Ariel (22), Eva Benetatou (33) und Samira Yavuz (32).

Mirja du Mont: Ein versöhnliches Ehe-Aus

Ein Blick in die Vergangenheit durfte an Tag vier zunächst wie immer nicht fehlen. Seit zehn Jahren sei sie von ihrem Ex-Mann Sky du Mont (78) geschieden, erklärte Mirja. Ariel wollte wissen: "Und dann habt ihr euch einfach nicht mehr geliebt?" Mirja antwortete sichtlich bewegt: "Er schon. Ich bin halt so ein ganz anderer Mensch. Ich will halt raus, mag Festivals und Techno." Sky sei heute fast 80, doch der Kontakt sei weiterhin gut: "Es gab nie ein böses Wort, nie." Ihre Freundschaft nach der Ehe sei das größte Geschenk.

Einen wichtigen Moment von Vergebung habe es erst im letzten Jahr gegeben. "Da saß er neben mir auf dem Sofa und sagte: 'Ich bin dir nicht mehr böse. Du hast alles richtig gemacht'", berichtete die Camperin ihren Mistreiterinnen Samira und Ariel mit Tränen in den Augen. "Ich muss auch gucken, wo ich in diesem Leben bleibe." Auch Samira redete ihr gut zu: "Du lebst ja auch nur einmal, du musst doch kein schlechtes Gewissen haben."

Samira und Umut arbeiteten indes ihre gemeinsame Leidensgeschichte auf, denn Samiras Noch-Ehemann Serkan Yavuz (32) und Umuts Ex Emma waren gemeinsam in der Reality-Strategieshow "The Power" und hatten "intimeren Körperaustausch", wie Samira es nannte. Es soll nicht nur zu einem Kuss gekommen sein. "Es war mehr als das, was man gesehen hat, es gab noch im Bad was", berichtete die wissende Samira ihrem Mitcamper, für den letzteres eine neue Information gewesen zu sein scheint.

Drama in mehreren Akten

Doch der Reality-Dauergast nahm sich keine Verschnaufpause, um an alte Zeiten zu denken. Viel lieber . "Du eckst gerne an, du brauchst Drama, du liebst das, kann das sein?", fragte er provokant. "Willst du jetzt auf Krampf mit mir streiten! Bist du peinlich", brachte sich Ariel in Stellung. Als Umut der Schweizerin dann noch erklärte, wie "peinlich" hochdeutsch ausgesprochen wird, folgte der Ausraster. "Sich über einen Akzent lustig zu machen, das bedeutet Rassismus!"

Doch Umut war wenig beeindruckt von der gerade erst warm laufenden Camp-Rebellin: "Du bist auf Drama aus, erst bei Eva, dann bei Patrick, Gil und bei mir. Ist das dein Plan, anzuecken und zu streiten? Du brauchst wohl die Sendezeit? Respekt kennst du nicht." Und dann meinte Umut noch ein Geheimnis ausplaudern zu müssen, per Facetime habe Ariel ihm vor Australien vorgeschlagen, eine Lovestory im Dschungel zu inszenieren, denn es solle nicht nur um den Affären-Streit zwischen Samira und Eva im Camp gehen. "Ich schwöre bei Gott, ich schwöre auf alles, dass du mich gefragt hast!" Ariel zeigte sich schockiert und schwor wiederum, dass an der Geschichte nichts dran sei. Umut sei gar nicht ihr Typ, versicherte Ariel ihrer Verbündeten Samira.

Nicht nur Umut, auch Eva bekam wieder einmal ihr Fett weg. Ariel schleuderte ihr entgegen: "Ich bin hier wegen mir und nicht, weil ich mit einem verheirateten Mann gebumst habe. Du sitzt hier noch mit Stolz und Ehre. Ich würde mich schämen. Man schläft nicht mit verheirateten Männern. Du kannst froh sein, dass du meinen nicht gebumst hast. Ich hätte anderes reagiert als Samira."

In der "Loge" machten es sich Hardy, Patrick, Simone und Mirja gemütlich und beobachteten amüsiert das Schauspiel, das "wie Fernsehen" sei und nach "Sendezeitalarm" schrie. Der starke Gerechtigkeitssinn von Ariel kam bei der eigentlichen Betroffenen gar nicht so gut an. Denn Samira wollte nicht, dass es so "krass eskaliert. Das war so unangenehm für mich. Ich kläre meine Sachen schon selbst", betonte sie nach dem Drama. Eine Fortsetzung der Ariel-Festspiele lässt sicherlich trotzdem nicht lange auf sich warten.

Doch auch die alten Showhasen gehen sich immer mehr auf die Nerven. Denn Nicole werde von Simone "wie ein Depp" behandelt und bevormundet, "wenn ich was sage, wird mir über den Mund gefahren", zeigte sich die Schauspielerin genervt. "Ich hätte schon viel eher was sagen sollen", habe aber "keinen Bock auf Konfrontation", wie sie im Dschungeltelefon berichtete. Samira und Ariel bekräftigten sie, sich als Älteste im Camp zu behaupten und Simone Grenzen aufzuzeigen.

Verweigerung trotz Team-Hunger

Nicole nahm all ihren Mut zusammen und sagte ihrer Mitcamperin die Meinung. "Wenn ich was sage, hast du meistens etwas daran auszusetzen." Das gebe ihr kein gutes Gefühl. "Du redest einfach sehr viel, du dokumentierst alles", versuchte Simone sich zu rechtfertigen. Das mache sie schon immer, verteidigte Nicole ihren Charakter. "Ich nehme das nicht so ernst, wir sind alle schon ein bisschen gaga", zeigte sich Simone wenig beeindruckt von der Ansage. Doch Nicole schoss weiter. "Wenn die mich noch einmal so angeht", zeige sie auch eine andere Seite von sich, kündigte Simone gegenüber Patrick an. Camp-Prinzessin Ariel, die Nicole gegen sie aufgestachelt habe, könne sich auf was gefasst machen. "Richtig fies ist die Kleine, mit mir hat sie sich aber mit der Falschen angelegt", betonte Simone. Schlafen, essen, trinken, keine Sterne bringen und keine Nachtwache machen sei alles was Ariel könne. Ariel versicherte ihr, dass sie Nicole nicht gegen sie aufgebracht habe, was Simone erst einmal besänftigte.

Die schlechte Stimmung im Camp und damit zwischen den Prüflingen Ariel, Eva und Gil wurde ihnen in der "Kotzella-Festival"-Prüfung zum Verhängnis. Kurz vor der Challenge sprach Eva Ariel auf ihre Vorbildrolle als Mutter an, was bei jener zu einer weiteren Wutrede führte: "Die Kinder sind zu Hause und haben mit dem hier nichts zu tun. Nehme mein Kind nicht in den Mund."

Eva (li.) und Ariel in einer Prüfung - das konnte nicht gut gehen. © RTL

Bei der Prüfung selbst erklärte sie: "Alle im Team haben Hunger, ich habe Hunger und es tut mir unfassbar leid, aber ich kann mir selbst nicht untreu sein. Und mit Menschen, die nicht ansatzweise meine moralischen Werte vertreten, das geht nicht. Ich akzeptiere es nicht, wenn eine Eva auf dem Weg zur Prüfung mein Kind ins Spiel bringt." Eva flehte sie an: "Ich habe nicht über dein Kind geredet, sondern über deine Werte gesprochen! Bitte, mache es doch für uns alle als Team."

Doch für Ariel blieb es bei der Verweigerung und das Camp muss weiter auf Sterne warten. Müssen die Promis mit leeren Mägen weiter leiden? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, denn die Zuschauer schickten Ariel per Voting erneut zur Prüfung. Die nächste Dschungelcamp-Ausgabe mit den Highlights aus Tag fünf wird am Dienstag zur Primetime gezeigt.