Emotionale Botschaft von Patricia Blanco: "Würde ihn mit offenen Armen empfangen"

Mit Schlagerstar Roberto Blanco (84) ist Patricia Blanco (51) seit Jahren zerstritten. Jetzt überrascht sie mit einer emotionalen Nachricht – allerdings nicht an ihren Vater, sondern an Halbbruder Robin (21).

Das Leben mit einem prominenten Vater war für Patricia Blanco nicht einfach. Nach diversen öffentlichen Auseinandersetzungen hat sie vor Jahren mit Roberto Blanco gebrochen. Auch Halbbruder Robin, den sie noch nie getroffen hat, soll nicht das beste Verhältnis zu dem Schlagerstar haben. Die geborene Münchnerin sieht Parallelen zu ihrer eigenen Vergangenheit und hat ein Angebot für Robin Blanco.

So hat Patricia Blanco von ihrem Halbbruder Robin erfahren

Wie die Kindheit ihres Halbbruders im Schatten von Roberto Blanco ausgesehen hat, kann sich Patricia Blanco lebhaft vorstellen. "Wir haben ihn alle vermisst und er war nie da", sagt sie unter Tränen über ihren Vater im Gespräch mit .

Roberto Blanco mit seiner Ex-Geliebten Nicole Geyer (li.) und dem gemeinsamen Sohn Robin bei einer Veranstaltung 2004. © IMAGO / teutopress

Von Robins Existenz habe sie erfahren, kurz bevor es in den Nullerjahren zum ersten Mal in der Presse erschien. "Er [Roberto Blanco, d.R.] hat mich angerufen und hat wortwörtlich gesagt: 'Ich habe ein Kind mit einer Freundin'." Lange Zeit wollte Patricia Blanco nichts mit ihrem Halbbruder zu tun haben, obwohl sie seine Situation verstehen könne. "Er erinnert mich stark an mich. Wo gehöre ich hin, wer bin ich?"

Patricia Blanco besorgt über Halbbruder Robin: "Da muss ihm einer helfen"

Robin Blanco trat bislang in der Öffentlichkeit kaum in Erscheinung, es gab lediglich Fotos aus seiner Kindheit, die ihn an der Seite von Roberto Blanco bei einem Tennisturnier zeigten. Vergangene Woche sprach der 21-Jährige erstmals über seine schwierige Vergangenheit als verurteilter Drogendealer. Patricia Blanco macht sich deshalb Sorgen um ihn, obwohl sie Robin nicht persönlich kennt. "Da muss ihm einer helfen." Er tue ihr leid, betont sie, und eröffnet ihm sogar ein Angebot: "Wenn er trotzdem mal den Kontakt sucht, würde ich ihn mit offenen Armen empfangen. [...] Wir sind uns wahrscheinlich ähnlicher, als wir glauben."

Eine baldige Begegnung der beiden Geschwister scheint unwahrscheinlich. Wie Robin Blanco im Gespräch mit "Bild" erklärte, wolle er seiner prominenten Halbschwester aufgrund ihrer öffentlichen Aussagen nicht begegnen. "Von so einem Verhalten halte ich nichts."