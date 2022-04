"Ein bisschen Frieden" wird 40: Was macht Sängerin Nicole heute?

1982 holte Sängerin Nicole mit dem von Ralph Siegel komponierten Lied "Ein bisschen Frieden" den ersten Platz beim Grand Prix d'Eurovison de la Chanson (mittlerweile ESC). Was macht die Sängerin heute? Wie lebt sie privat?

Unglaubliche 40 Jahre ist der Sieg von Nicole Seibert (57) mittlerweile er. Mit gerade einmal 17 Jahren und einer weißen Gitarre eroberte sie die Herzen der Europäer im Sturm. Lange blonde Haare, schwarz-weißes Pünktchenkleid, die Gitarre auf den übereinandergeschlagenen Beinen haltend: So faszinierte die verträumte Deutsche im Jahr 1982 ein Millionenpublikum. Es war der 27. Eurovision Song Contest, 18 Länder nahmen daran teil

Nicole war sogar in England auf Platz eins der Charts

Fünf Millionen Mal verkaufte sich die Sieger-Single "Ein bisschen Frieden" und wurde damit mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet. Als erste Deutsche erreichte sie in Großbritannien mit der englischen Version "A Little Peace" den ersten Platz der Charts.

Karriere-Pause in den Neunzigern: 2008 kam Nicole zurück

Doch die Bekanntheit und der Druck wurden Nicole bald zu viel. Mitte der Neunziger zog sich die Sängerin zurück. Erst seit 2008 ist Nicole wieder aktiv – und sie steht noch heute auf der Bühne. 28 Alben und Kompilationen hat sie in ihrer 40-jährigen Karriere veröffentlicht. "50 ist das neue 25" erreichte 2019 Platz 21 der deutschen Album-Charts.

Noch heute ist Nicole auch regelmäßig im TV zu sehen. Sie zählt zu den beliebtesten Gästen in musikalischen Retro-Shows, ESC-Sendungen sowie bei "Immer wieder sonntags".

Nicole und Ehemann Winfried Seibert © BrauerPhotos

"Ich bin stolz über die letzten vier Jahrzehnte. Auf das, was ich gemacht habe. […] Im Nachhinein stehe ich aber als gereifte Frau, bildlich gesehen, am Fenster, und schau raus in die Weite und sinniere und denke zurück. Nein, es war alles gut, wie es war. Ich bin positiv und schaue in die Zukunft und der Ausblick ins Weite zeigt mir keine Gespenster. Es ist alles gut", sagte Nicole in einem ZDF-Interview.

"Ein bisschen Frieden" sei "ein Jahrhundertlied

"Ein bisschen Frieden" sei laut Nicole "ein Jahrhundertlied und ein Geschenk Gottes". Der Song bleibe immer aktuell. Kriege werde es immer geben. Und den Wunsch nach Frieden, sagte die familienverbundene Saarländerin, die dort lebt, wo sie aufgewachsen ist: im Norden des Saarlandes.

Sie werde nicht müde, für den Frieden zu singen, sagte Nicole einmal der Deutschen Presse-Agentur. Der Gewinnersong gehöre fest zu ihren Konzerten. "Dieses Lied und ich - wir sind untrennbar." Und die Leute erwarteten, dass sie es singe. "Wenn ich es auf der Bühne anstimme, passiert noch immer was mit den Menschen: Die Feuerzeuge gehen an, die Menschen fassen sich an den Händen, einige weinen sogar."

Privatleben und Familie: Nicole lebt mit Ehemann im Saarland

Nicole ist seit 1984 mit ihrer Jugendliebe Winfried Seibert verheiratet und wohnt in Nohfelden-Neunkirchen im Saarland. Die Eheleute haben zwei Kinder und auch schon Enkelkinder.