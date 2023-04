Emotionale Statements: Marianne und Michael erklären Rückzug

Im kommenden Jahr werden die Volksmusik-Stars Marianne und Michael Hartl sich zurückziehen. Dann will das Paar nicht mehr auf die Bühne gehen. Was ist der Grund für den Abschied und das Karriere-Ende? Michael erklärt: "Die Zeit, die wir noch haben, ist kostbar."

Das Gesangs- und Moderationsduo Marianne (70) und Michael Hartl (74) erklärte in der AZ, sich bald aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen. Jetzt hat das Ehepaar über die Pläne zu seinem Karriereende gesprochen. Die nächste Tournee im Frühjahr 2024 wird die letzte sein. Marianne Hartl erklärte der AZ: "Da soll die Jugend jetzt ran. Es gibt so viel Nachwuchs." Und weiter: "Die Volksmusik, wie wir sie gestalten, ist nicht mehr so präsent."

Bühnen-Abschied, aber weitere öffentliche Auftritte

Die beiden wollen aber weiterhin in der Öffentlichkeit stehen, sagt die 70-Jährige der "Apotheken Umschau", denn "Wir werden ja gerne eingeladen, weil wir gute Laune versprühen. Oder weil die Leute hören wollen, wie man es schafft, so lange glücklich als Paar zusammenzubleiben."

Marianne und Michael: Grund für Karriere-Ende

Im vergangenen Jahr musste das Paar einen gesundheitlichen Rückschlag verkraften. Michael Hartl erlitt im März 2022 einen schweren Schlaganfall. "Wir wissen jetzt: Das Leben ist endlich. Deshalb werden wir unsere Karriere auch im nächsten Jahr beenden", erklärt Marianne Hartl im Gespräch mit dem Gesundheitsmagazin. "Die Zeit, die wir noch haben, ist kostbar", erklärt ihr Ehemann. Deshalb feiere er jetzt noch ein weiteres Fest im Jahr: "Den Tag, an dem ich den Schlaganfall hatte. Er war zwar ein Tiefschlag, aber ich bin wieder aufgestanden."

Marianne Hartl: "Achten auf Ernährung jetzt noch mehr"

Marianne Hartl sagte zur AZ: "Auf die Ernährung achten wir jetzt noch mehr. Wir versuchen weitestgehend auf Wurst und Fleisch zu verzichten. Zucker konsumieren wir wirklich nur noch in geringen Mengen und Alkohol trinken wir kaum noch."

Das Gesangsduo ist seit 1979 verheiratet und hat zwei Söhne. Kennengelernt hatten sich die beiden bereits 1973 und wurden kurze Zeit später als Gesangs- und Musikerduo engagiert. Seitdem moderierten sie zudem zahlreiche Fernsehformate wie die "Superhitparade der Volksmusik", "Lustige Musikanten", den "Vorentscheid zum Grand Prix der Volksmusik" oder "Weihnachten mit Marianne und Michael".