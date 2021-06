EM-Quartier: DFB-Stars begeistern als Sänger

Die deutschen EM-Stars vertreiben sich die Zeit zwischen den Spielen offenbar auch mit musikalischen Einlagen. Mit einem Hit der 4 Non Blondes begeistern sie nun die Instagram-Community.

"What's going on?", fragten sich sicherlich einige Follower von Robin Koch (24). Aufnahmen aus dem EM-Quartier des DFB-Teams. Darin zu sehen: Joshua Kimmich (26), Kevin Volland (28) und Serge Gnabry (25) mit Gitarre in der Hand, dazu geben sie gerade die bekannten Zeilen des 90-Jahre-Hits "What's Up?" von den 4 Non Blondes zum Besten: "And I say: Hey yeah yeaaah! Hey yeah yeah. I said hey, What's going on?"

"Boyband izz daa", schrieb Koch zu dem Video, in dem auch Kevin Trapp (30) und Mats Hummels (32) singend auftreten und zur Lagerfeuer-Atmosphäre beitragen. Das Quartier der Nationalmannschaft befindet sich in Herzogenaurach. Am morgigen Mittwoch (23.6.) trifft das Team von Jogi Löw (61) im letzten Vorrundenspiel in München auf Ungarn.