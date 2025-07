EM-Finale gegen Spanien: Prinz William feuert sein Team vor Ort an

Im Finale der Frauen-EM bekommt das Team aus England royale Unterstützung. Prinz William feuert die Mannschaft vor Ort an.

Prinz William reist am Sonntag in die Schweiz.

Prinz William (43) wird am Sonntag in die Schweiz reisen, um die Lionesses im Finale der Frauen-EM anzufeuern. Das bestätigte der Kensington-Palast Der Thronfolger, der Schirmherr des englischen Fußballverbands ist, wird demnach in Basel auf der Tribüne sitzen und zusehen, wie die Teams aus England und Spanien um den Titel kämpfen. England war am Dienstag mit einem Halbfinalsieg gegen Italien ins Finale eingezogen. Am Mittwoch besiegte Spanien die DFB-Frauen.

Die Royals sind bereits in den Sommerferien

Prinz William unterbricht für den Ausflug in die Schweiz wohl seinen Sommerurlaub. Der Sohn von König Charles (76) und seine Frau Prinzessin Kate (43) waren in den vergangenen Tagen kaum öffentlich zu sehen. Der Grund: Die Schulferien ihrer Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) haben bereits begonnen. Die freien Wochen wollen die Royals für Familienzeit nutzen.

Das Fußballturnier in der Schweiz verfolgen Prinz William und seine Familie aber dennoch: Der 43-Jährige schwärmte nach dem Finaleinzug von der "brillanten Leistung" der englischen Mannschaft. "Ein Spiel vom Ruhm entfernt", stimmte er auf das Endspiel ein. Prinz William, der als großer Fußballfan gilt, ist seit 2006 Präsident der Football Association (FA) und wurde im Juli 2024 zu deren Schirmherr ernannt. Vor der EM hatte er der Mannschaft von Trainerin Sarina Wiegman (55) bei der Vorbereitung im Fußballzentrum St. George's Park in Burton-upon-Trent einen Besuch abgestattet.

Und auch im Stadion hat Prinz William das Team bereits angefeuert: Zu Beginn des Turniers war der Thronfolger schon einmal in die Schweiz gereist, um die englische Frauenmannschaft bei ihrem Gruppenspiel gegen die Niederlande zu beobachten, das das Team mit 4:0 gewann.