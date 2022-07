EM-Finale gegen Deutschland: Prinz William und Prinzessin Charlotte heizen Stimmung auf

Der zukünftige britische Thronfolger Prinz William veröffentlichte am Sonntagmorgen auf seinem Instagram-Kanal eine Videobotschaft – und macht vor dem Finale der Frauen-EM Stimmung. England spielt am Abend (ab 18 Uhr) gegen Deutschland.

Der britische Prinz William (40) und seine Tochter, Prinzessin Charlotte (7), drücken natürlich der englischen Frauen-Fußball-Nationalmannschaft die Daumen. Vor dem Finale am heutigen Sonntag (31. Juli) gegen die deutsche Nationalmannschaft im Londoner Wembley-Stadion haben die beiden einen gemeinsamen veröffentlicht.

Prinzessin Charlotte über die englischen Fußballerinnen: "Ich hoffe, dass ihr gewinnt"

"Wir beide wollen den Lionesses ganz viel Glück für heute Abend wünschen. Ihr habt einen unglaublichen Wettbewerb gespielt und wir drücken euch die Daumen, dass ihr es schafft", sagt William in dem Selfie-Videoclip, der in einem Garten aufgenommen wurde. Charlotte, die auf seinem Schoß sitzt, ergänzt: "Viel Glück, ich hoffe, dass ihr gewinnt. Bye!" Zum Video schreibt der Prinz: "Viel Glück heute Abend, Lionesses, wir feuern euch alle an!" Die Engländerinnen haben den royalen Gruß bereits gesehen und eine Stunde nach Veröffentlichung mit "Danke, vielmals!" beantwortet.

Fußball: 1966 verlieren die Männer beim Skandal-Spiel von Wembley

Prinz William heizt mit diesem Clip die Stimmung weiter auf. Es wird ein besonders emotionales Duell zwischen England und Deutschland erwartet. 56 Jahre nach der skandalösen WM-Niederlage der westdeutschen Männer in Wembley könnten jetzt die deutschen Frauen die Trophäe gegen England endlich holen.