Elyas M'Barek über sein neues Leben in München: "Die Fußgängerzone meide ich eher"

An der Seite von zahlreichen prominenten Schauspiel-Kollegen feiert "Fack ju Göhte"-Star Elyas M'Barek (44) vor Kurzem die Weltpremiere seines neuen Kinofilms "Der perfekte Urlaub" in München: Wie es ihm nach seinem Umzug in die Heimat ergeht, warum er nur eine "Handvoll" enger Freunde hat – und welche Ecken Münchens er ganz neu für sich entdeckt hat, verrät der Schauspieler der AZ im Interview.

Elyas M'Barek und Jessica Riso noch vor wenigen Monaten beim 50. Deutschen Filmball im Bayerischen Hof in München. Vor wenigen Wochen gab der Schauspieler seine Trennung bekannt - darüber sprechen will Elyas M'Barek auf Nachfrage der AZ im Interview nicht.

Felix Hörhager (dpa) 5 Elyas M'Barek und Jessica Riso noch vor wenigen Monaten beim 50. Deutschen Filmball im Bayerischen Hof in München. Vor wenigen Wochen gab der Schauspieler seine Trennung bekannt - darüber sprechen will Elyas M'Barek auf Nachfrage der AZ im Interview nicht.

Heimspiel für Elyas M’Barek (44): Der Schauspiel-Star (u. a. "Fack ju Göhte") lebt seit Kurzem wieder in seiner Heimatstadt München und stellte am Montag seinen neuen Kinofilm "Der perfekte Urlaub" im Mathäser Filmpalast vor.

Die AZ trifft den beliebten Schauspieler bereits im Vorfeld und spricht mit ihm über Freundschaften, Ehrlichkeit - und Fan-Begegnungen auf den Straßen Münchens.

"Ganz ruhig": So sieht Elyas M'Bareks perfekter Urlaub aus

Herr M'Barek, Clubhotel, Ballermann, Mallorca – wie weit weg ist der Urlaub, den wir im Film zu sehen kriegen, von Ihrem ganz persönlichen perfekten Urlaub?

ELYAS M'BAREK: Sehr weit. Für mich wäre das viel zu viel Drama und zu viel Aufregung. Ich möchte im Urlaub ja runterkommen und entspannen. Das kann man mit der Freundesgruppe auf jeden Fall nicht. Dafür gibt es da viel zu viele ungeklärte Konflikte und Geheimnisse – aber zugucken ist lustig. Wer den Film sieht, der wird sich sehr unterhalten fühlen.

Wie sähe dann Ihr perfekter Urlaub aus?

Ganz ruhig. Wenig Leute, wenig Touristen, am besten so abgeschieden und ruhig wie möglich. Der typische Ballermann-Trip wäre für mich der absolute Albtraum.

"Fack ju Göhte"-Star schwärmt: "Einer der lustigsten Filme, die ich je gemacht habe"

Über fünf Millionen verkaufte Kinotickets, der erfolgreichste Film des Jahres 2019: "Das perfekte Geheimnis" hat ganz schön vorgelegt. Kann die Fortsetzung die Erwartung, die viele an den Film haben, halten?

Ja. Ich finde, alleine die Voraussetzung, dass ein Film so erfolgreich war und so vielen Leuten Freude gemacht hat, ist das beste Fundament für einen weiteren Film. Und ich finde, der ist extrem gut gelungen. Es ist ein sehr unterhaltsamer, superkurzweiliger Film, der den ersten Teil auch auf eine andere Ebene hebt. "Das perfekte Geheimnis" war ja eher eine Art Kammerspiel - jetzt das ganze Setting nach Mallorca zu verlegen, ist schon ein ziemlicher Clou und macht unheimlich Freude. Für mich ist es einer der lustigsten Filme, die ich je gemacht habe.

Schauspieler Elyas M'Barek (2. v. r.) ist ab dem 22. Oktober an der Seite von (v. l.)Diana Amft (Maus), Karoline Herfurth (Carlotta), Jessica Schwarz (Eva), Florian David Fitz (Pepe) und Frederick Lau (Simon, r.) in "Der perfekte Urlaub" im Kino zu sehen. © Marco Klarhold (Constantin Film)

"Der perfekte Urlaub": So liefen die Dreharbeiten auf Mallorca

Wie anders ist es, mit Kollegen zu drehen, die man schon so lange kennt und mit denen man auch tatsächlich befreundet ist?

Es ist natürlich schon immer Arbeit. Es ist jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit nur Freizeit und Spaß hat. Und die Arbeit, die Herstellung des Ganzen - gerade wenn es so aussehen soll, wie es in unserem Fall aussieht -, das ist schon eine Herausforderung. Da steckt wirklich viel drin. Aber es ist natürlich superschön, wenn man diese Arbeit mit Leuten macht, die man mag, die einem sympathisch sind. Wir sind wirklich alle miteinander befreundet, insofern ist das ein toller Bonus.

Elyas M'Barek: "Ich bin generell einfach nicht unehrlich"

Leo ist ein Schlawiner, sagen Sie über Ihre Filmfigur selbst. Was halten Sie von ihm?

Ich bin privat sehr weit weg von dem, wie er ist. Ich bin da viel direkter und klarer und hätte auch keine Angst davor, mit meinen Gefühlen umzugehen. Ich bin generell einfach nicht unehrlich. Das liegt mir total fern. Aber was ich schön finde, ist, dass er sich im Laufe des Films öffnet und auch zu seiner weichen Seite stehen kann.

Bei der Premiere von "Der perfekte Urlaub" in München: Regisseur Bora Dagtekin (M.) und Produzentin Lena Schömann (r.) mit dem Cast rund um Schauspieler Elyas M'Barek (3. v. l.). © Gisela Schober/Getty Images PR for Constantin Film

Das berühmte Handyspiel aus den Filmen, quasi eine Art Russisch-Roulette für Beziehungen – würden Sie sich im echten Leben darauf einlassen?

Ich würde mich grundsätzlich darauf einlassen, weil das, was da im Film passiert, bei mir in der Realität nicht passieren würde und ich da nichts zu verheimlichen hätte. Aber ich würde es trotzdem nicht machen, weil ich gar nicht so in die Privatsphäre anderer eindringen wollen würde. Das wäre mir total unangenehm.

Umzug von New York nach München: So geht es dem Schauspieler zurück in seiner Heimatstadt

Sie leben seit Kurzem wieder hier, in Ihrer Heimatstadt München – haben Sie sich schon eingelebt?

Ja, ich bin ja hier geboren und aufgewachsen. Insofern war es eher wie nach Hause kommen. Ich freue mich einfach sehr, wieder hier zu sein.

Elyas M'Barek und Jessica Riso noch vor wenigen Monaten beim 50. Deutschen Filmball im Bayerischen Hof in München. Vor wenigen Wochen gab der Schauspieler seine Trennung bekannt - darüber sprechen will Elyas M'Barek auf Nachfrage der AZ im Interview nicht. © Felix Hörhager (dpa)

Und die Familie ist wahrscheinlich auch glücklich, dass Sie wieder da sind?

Ja, alle. Die Wege sind nicht so weit, man kann sich schnell besuchen kommen, hat auch mal Hilfe – München ist einfach eine tolle Stadt, die ich mag.

Elyas M'Barek verrät: Hier ist er am liebsten mit seinem Hund unterwegs

Gibt es Ecken, die Sie früher gar nicht auf dem Schirm hatten und jetzt erst für sich entdeckt haben?

Ja, tatsächlich. Der Englische Garten war früher nicht so meine Area, aber jetzt, wo ich einen Hund habe, gehe ich da oft Gassi. Das weiß ich sehr zu schätzen, das ist schon ein toller Park hier.

Fan-Begegnungen auf der Straße? "Die Fußgängerzone meide ich eher"

So anonym wie in New York sind Sie hier aber dann wahrscheinlich doch nicht unterwegs: Strengt das nicht an, wenn man alle Nase lang auf der Straße erkannt wird?

Das kommt drauf an. Die meisten Leute sind superrespektvoll und verstehen auch, wann es passt und wann nicht. Prinzipiell ist es auch gar nicht so unentspannt, wie man sich das immer vorstellt. Ich weiß, wo ich hingehen kann und wo nicht. Die Fußgängerzone meide ich zum Beispiel eher, genauso wie das Oktoberfest. Ich bin heuer einmal kurz über die Theresienwiese spaziert - da merkt man schon, das ist dann kein Vergnügen mehr, wie es früher der Fall war, als man einfach unbekannt war. Aber dafür gibt es viele Ecken, wo ich totale Ruhe habe. Ich habe zum Beispiel ein Fitnessstudio hier in der City, da sind tausend Leute, die mich aber trotzdem in Ruhe lassen. Es ist also nicht so, als ob man überall hysterische Leute um sich hätte. Aber natürlich ist man eine öffentliche Person, die angesprochen wird. Manchmal auch nur, weil jemand sagt: "Hey, schön, dass du wieder in München bist!"

Bei der Kinopremiere von "Der perfekte Urlaub": Elyas M’Barek (l.) und Constantin-Chef Oliver Berben im Mathäser Filmpalast. © Gisela Schober/Getty Images PR for Constantin Film

Nach "Der perfekte Urlaub": Neue Projekte für Elyas M'Barek

Welche Projekte beschäftigen Sie sonst in nächster Zeit?

Jetzt gilt meine ganze Aufmerksamkeit natürlich erst mal dem "Perfekten Urlaub". Das war viel Arbeit und ich freue mich extrem, dass er jetzt endlich im Kino ist. Ansonsten habe ich ja meine eigene Produktionsfirma, wo wir gerade einige Projekte in der Pipeline haben, um die ich mich in meiner Funktion als Produzent verstärkt kümmern möchte. Außerdem habe ich dieses Jahr auch einen anderen großen Kinofilm gedreht, der dann nächstes Jahr ins Kino kommt.

M'Barek zur AZ: "Wenn man eine Handvoll guter Freunde hat - das ist ein großer Luxus"

Eine zentrale Botschaft des Films ist, wie wichtig Freundschaften sind. Wie viele enge Freunde haben Sie?

Das ist eine ganz kleine Anzahl. Und man stellt natürlich im Alter fest, wer die wahren Freunde sind. Man kennt ganz viele Menschen, aber die allerengsten, die wirklich da sind, wenn es brennt, und die einen nicht im Stich lassen, davon kann man gar nicht so viele haben. Umgekehrt kann man sich ja selbst auch nicht um 15 beste Freunde kümmern. Man darf dankbar sein, wenn man eine Handvoll guter Freunde hat - das ist ein großer Luxus.

Der Film "Der perfekte Urlaub" von Regisseur Bora Dagtekin ist ab dem 22. Oktober im Kino zu sehen.