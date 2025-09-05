Electric Purple: Die Trendfarbe, die im Herbst 2025 alle elektrisiert

Goodbye Burgundy, hello Electric Purple! Die kräftige Lilanuance ist die Trendfarbe für den Herbst 2025. Designer wie Gucci, Miu Miu und Valentino setzen auf den Power-Ton - von monochromen Looks bis hin zu mutigem Color Blocking.

Burgunderrot und warme Naturtöne gehören seit Jahren zu den Klassikern der Herbstmode - doch 2025 bekommen sie ernsthafte Konkurrenz. Die Modewelt hat eine neue Lieblingsfarbe: Electric Purple. Ein kräftiges, fast neonartiges Lila, das nicht nur die Laufstege von Gucci, Valentino, Miu Miu oder Alexander McQueen dominiert, sondern auch schon jetzt in den Kleiderschränken von Mode-Ikonen angekommen ist.

Früher galt Lila als Symbol für Könige, Königinnen und spirituelle Erhabenheit - heute feiert die Farbe ihr Comeback als subtiles Luxury-Element, das jedem Outfit eine edle Note verleiht. Designer zeigen, dass Electric Purple sowohl laut und plakativ in Form von Mänteln und Kleidern als auch dezent über Accessoires wie Taschen, Strumpfhosen oder Heels funktioniert. Acne Studios setzt etwa auf XL-Bags in sattem Lila, während Miu Miu mit Schuhen und Handtaschen Akzente setzt. Auch Heidi Klum (52) wurde bereits in Electric Purple gesichtet: .

So trägt man Electric Purple jetzt

Besonders edel wirkt die Trendfarbe : Eine weite Hose in sattem Violett kombiniert mit einer Bluse in Lavendel und abgerundet mit Pumps in Lila - fertig ist ein luxuriöses Statement-Outfit. Wer es dezenter mag, greift zu einem lilafarbenen Cardigan über einem schwarzen Pencil Skirt oder wählt Electric Purple nur als Accessoire zu schlichten Basics.

Spannende Farb-Kombinationen

Mutige setzen auf Color Blocking mit leuchtendem Rot, wie zum Beispiel Mohn- oder Himbeerrot, was gerade im Power-Dressing für starke Auftritte sorgt. Ebenso spannend: Kombinationen mit erdigen Brauntönen für einen geerdeten Look oder mit frischen Citrus-Farben wie Lime und Chartreuse für einen modernen Twist.

Mehr als nur ein Farbtrend

Neben der Mode trägt Lila auch eine symbolische Bedeutung. In der Farbpsychologie steht es für Spiritualität und Kreativität, zugleich gilt es als Farbe des Feminismus und der Selbstermächtigung. Legendäre Musiker wie Prince oder Jimi Hendrix machten Violett zudem zum Sinnbild von Rebellion und Individualität. Electric Purple ist also mehr als nur ein Farbton - es ist ein Statement für die eigene Persönlichkeit, das die Stars heutzutage lieben, oder

