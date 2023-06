Ekaterina Leonova und Timon Krause: Verwirrung um Beziehungsstatus

Noch immer ist nicht ganz klar, ob es zwischen Ekaterina Leonova und Timon Krause gefunkt hat. Das "Let's Dance"-Team wurde nun allerdings zusammen in München gesichtet. Ein Instagram-Post von Ekaterina sorgte nun aber für Verwirrung.

Es wurde viel spekuliert über Team "TiKat" – während ihrer Teilnahme bei "Let's Dance" soll es zwischen Ekaterina Leonova und Timon Krause gefunkt haben.

Offiziell bestätigt haben die beiden das jedoch noch nicht. Allerdings fällt es dem Mentalisten und der Profi-Tänzerin schwer, die Hände voneinander zu lassen.

Timon Krause und Ekaterina Leonova – Händchen haltend in München

Sind sie ein Paar oder nicht? Diese Frage stellen sich die "Let's Dance"-Fans bereits seit Wochen. Bereits während ihrer Teilnahme an der RTL-Show verstanden sich Ekaterina Leonova und Timon Krause prächtig – daraus soll jetzt mehr geworden sein. So zumindest die bisherige Spekulation.

Nun gibt es weitere Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, dass zwischen den beiden vielleicht doch ein bisschen mehr läuft. Der Mentalist und seine Tanzpartnerin wurden von der "Bild" zusammen in München gesichtet – Händchen haltend.

Auch ein Instagram-Beitrag von Ekaterina ließ die Fans stutzig werden. Zu sehen ist die 36-Jährige, die im Bikini auf einem Boot sitzt, mit der Kamera flirtet und bis über beide Ohren strahlt. Dazu schrieb die Tänzerin: "Ich glaube, mein Lächeln sagt mehr als tausende Worte! So glücklich fühle ich mich!".

Timon ist auf den Bildern nicht zu sehen. Allerdings entstanden die Bilder laut Bildunterschrift am Starnberger See, also ganz in der Nähe der bayerischen Landeshauptstadt. Timon soll sich außerdem bereits seit einiger Zeit in der Wohnung von Ekaterina im Münchner Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg aufhalten, wie "Bild" mitteilte.

Süße Geburtstagswünsche von Ekaterina Leonova für Timon Krause

Nun gratulierte Ekaterina Timon in einem süßen Instagram-Post zum Geburtstag. Dazu teilte sie ein Bild, dass die beiden Arm in Arm zeigt und schrieb dazu: "Heute hat ein Teil vom Team TiKat einen ganz besonderen Tag! Eine faszinierende Persönlichkeit, die so vielseitig, so talentiert, aber gleichzeitig genauso bescheiden und bodenständig ist, hat heute Geburtstag! Timon! Tatsächlich habe ich selten solche Menschen wie dich, lieber Timon, getroffen, die so viel Positives in sich tragen, die jedem Mensch nur Gutes wünschen, die so ehrlich, fair und offen sind."

Der 29-Jährige bedankte sich für die Glückwünsche in den Kommentaren: "Danke für so liebe Worte, ich bin ganz gerührt und bin immer noch ganz überrascht, was du mit deiner Art aus einem sehr verschlossenen Mentalisten alles so rausgeholt hast – tänzerisch und menschlich! Vielen, vielen Dank für unsere super schöne Zeit bei 'Let‘s Dance' (die ich im Übrigen jetzt schon vermisse) und die vielen Quatsch-Momente dazwischen, die Team TiKat erst so toll gemacht haben".

Sind Ekaterina Leonova und Timon Krause ein Paar oder nicht? Fans sind verwirrt

Bei den Fans herrscht Verwirrung. "Seid ihr jetzt kein Paar?", will eine Nutzerin wissen. Eine andere schreibt: "Schade, ich dachte bei dem Foto, dass ihr hier was anderes verkündet". Liebeserklärungen oder eine offizielle Bestätigung blieben aus. Vielleicht wollen sich Ekaterina und Timon aber auch einfach erst weiter kennenlernen.