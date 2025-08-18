Eiskalter Plan gegen König Charles: Herzogin Meghan will "ekelhafte Geschichten erzählen"

Bei den britischen Royals herrschen nach wie vor angespannte Verhältnisse. Herzogin Meghan meidet sämtlichen Kontakt zur Familie ihres Liebsten Prinz Harry. Jetzt wird darüber spekuliert, dass Meghan erneut über König Charles & Co. auspacken könnte. Was hat es damit auf sich?

Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (40) hatten 2020 einen ersten Vertrag mit dem Streaming-Anbieter Netflix unterzeichnet. Vor Kurzem wurde bekannt, dass ein neuer Deal zwischen der Familie Sussex und Netflix ausgehandelt wurde. Der Streaming-Riese setzt also auf weitere Shows, die in Zusammenarbeit mit Meghan und Harrys Unternehmen Archewell Productions entstehen sollen. Eine US-amerikanische Journalistin stellt nun die Theorie auf, dass der erneute Deal aus vielleicht nur einem bestimmten Grund zustande kam.

Prinz Harry und Meghan machen neuen Netflix-Deal: Perfider Plan gegen König Charles?

Die Journalistin Megyn Kelly spekuliert in der Sendung "Sky News Australia" darüber, dass sich Netflix erhoffen könnte, dass Meghan und Harry erneut über die Royal Family auspacken. "Im Fall, dass der König, Gott bewahre, stirbt, wollen sie all ihre ekelhaften Geschichten über ihn erzählen. Das passt genau zu ihnen", meint Kelly. Unvergessen bleibt Meghan und Harrys Auftritt aus dem Jahr 2021, bei dem sie im Gespräch mit Oprah Winfrey (71) Details über das britische Königshaus ausplauderten. Könnte es nun nochmals dazu kommen? Und wenn ja: Möchte Netflix sichergehen, dass die Enthüllungen im Rahmen einer Show des Streaming-Giganten stattfinden?

Journalistin über Harry und Meghan: "Hat sich für sie schon immer verkauft"

"Wenn Meghan und Harry noch mehr über die wirklich interessanten Menschen, die königliche Familie, zu sagen hätten, würde sich das verkaufen. Das hat sich für sie schon immer verkauft", erklärt Megyn Kelly. Zudem betont die Journalistin: "Das Einzige, was sie für Netflix gemacht haben, das funktioniert hat, war das Special über den 'Megxit' und ihren Austritt aus der königlichen Familie." Kelly spielt auf die Netflix-Doku "Harry & Meghan" aus dem Jahr 2022 an. Darin gewähren der Bruder von Prinz William (43) und seine Frau Einblicke in ihr vergangenes Leben inmitten der Royals.

Erhofft sich Netflix durch einen neuen Deal mit Herzogin Meghan und Prinz Harry Enthüllungen über die Royal Family? © imago/Zuma Press

Neuer Deal für Harry und Meghan: "Finde es clever"

Megyn Kelly schildert im Interview mit "Sky News Australia" zudem: "Die Gerüchte, die Harry und Meghan über die königliche Familie verbreitet haben, wie Meghan die Queen mit ihrer tiefen Verbeugung oder ihrem Knicks verspottet hat, was auch immer. Ich finde es clever von Netflix, zu sagen: 'Hey, wenn ihr das noch einmal machen wollt. Es lässt euch schlecht aussehen, aber es verbessert unser Geschäftsergebnis. Also klar, wir wären daran interessiert.'"

Ob sich Netflix durch den Deal mit der Familie Sussex tatsächlich neue Enthüllungen erhofft? Das wissen wohl nur die Verantwortlichen des Streaming-Riesen selbst. Klar ist, Herzogin Meghans aktuelle Lifestyle-Show "With Love, Meghan" blieb in puncto Erfolg weit hinter den Erwartungen zurück. Deshalb wurde ursprünglich sogar noch davon ausgegangen, dass nach Ablaufen des ersten Netflix-Deals kein neuer zustande kommt.