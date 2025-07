Einzug ins EM-Finale: Charles und William gratulieren den Lionesses

Im ersten Halbfinale der Frauen-EM in der Schweiz haben sich die Engländerinnen durchgesetzt. Die britischen Royals sendeten ihre Glückwünsche.

Bei der Fußball-EM der Frauen haben sich die Engländerinnen einen Platz im Finale gesichert. Am vergangenen Dienstag siegten sie im Stade de Genève in Genf gegen Italien. Die Titelverteidigerinnen drehten das Spiel erst in der Verlängerung und triumphierten mit 2:1. Die britischen Royals freuten sich nach dem spannenden Halbfinale mit den Spielerinnen.

König Charles freut sich auf spannendes Finale

König Charles III. (76) erklärte in einem Statement, das auf dem Account der "Royal Family" veröffentlicht wurde: "Meine Frau und ich gratulieren den stolzen Lionesses gemeinsam mit unserer ganzen Familie ganz herzlich zum Erreichen des Endspiels der U.E.F.A EURO." Weiter lobte der Monarch: "Euer Weg bis zu diesem Finale war bemerkenswert und hat das Können, die Entschlossenheit (und die Nervenstärke!) gezeigt, für die das Team zu Recht so gefeiert wird."

Da er den Kampfgeist der Lionesses kenne, gehe er davon aus, "dass wir am Sonntag ein weiteres spannendes Spiel erleben werden. Eure Leistungen inspirieren weiterhin zahllose Mädchen und Frauen im ganzen Land und beweisen einmal mehr, dass mit Hingabe und Teamwork alles möglich ist. Viel Glück, England. Möget ihr euch einmal mehr zum Sieg brüllen."

Charles' Sohn Prinz William (43) schwärmte von der "brillanten Leistung" der Mannschaft. "Ein Spiel vom Ruhm entfernt", stimmte er ebenfalls auf das Finale ein. William ist seit 2006 Präsident der Football Association (FA) und wurde im Juli 2024 zu deren Schirmherr ernannt. Vor der EM hatte er der Mannschaft von Trainerin Sarina Wiegman (55) bei der Vorbereitung im Fußballzentrum St. George's Park in Burton-upon-Trent einen Besuch abgestattet.

Die englische Frauenfußballmannschaft könnte im Finale am Sonntag, 27. Juli in Basel auf die DFB-Frauen treffen. Deutschland spielt an diesem Mittwoch im Halbfinale gegen die Spanierinnen (ab 20:15 Uhr im Ersten).