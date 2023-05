Einstieg beim "Bergretter" – Heidi Klum bekommt Rolle bei ZDF-Serie

"Tokio-Hotel"-Gitarrist Tom Kaulitz outete sich und seine Frau Heidi Klum als große Fans der ZDF-Serie "Die Bergretter". Der Lohn: Das Supermodel darf nun in einer Folge der 15. Staffel mitspielen. "Bergretter"-Hauptdarsteller Sebastian Ströbel zeigte sich begeistert.

Bisher war Heidi Klum eher als Model und Produzentin der Casting-Show "Germany´s Next Topmodel". Doch auch als Schauspielerin wurde die 49-Jährige hin und wieder auffällig.

Nun zieht´s Heidi Klum ins deutsche Fernsehen, denn sie hat eine Rolle in der ZDF-Serie "Die Bergretter" ergattert. Und Ehemann Tom Kaulitz, Gitarrist der Band "Tokio Hotel", hatte da ganz entscheidend seine Finger im Spiel.

Heidi Klum bei "Die Bergretter": Ehemann Tom Kaulitz brachte den Stein ins Rollen

Denn Kaulitz plauderte im gemeinsamen Podcast mit seinem Bruder Bill aus, dass er und seine Frau sich im gemeinsamen Heim in Los Angeles oft die ZDF-Primetime-Serie anschauen.

Das blieb "Bergretter"-Hauptdarsteller Sebastian Ströbel nicht verborgen, der bei Instagram einen Aufruf startete, "Tatsächlich hat sich Heidi Klum kurz darauf bei mir gemeldet", erinnert sich Ströbel im Gespräch mit der "Bild".

Heidi Klum über "Die Bergretter": "Am Ende wird immer alles gut"

Das Top-Model habe den Wunsch geäußert, auch mal bei den "Bergrettern" mitspielen zu dürfen. Und natürlich durfte sie! Seit dieser Woche wirkt Heidi Klum bei den Dreharbeiten mit.

"Ich bin dabei! Ich freue mich riesig, dass ich mitspielen darf", so die begeisterte 49-Jährige gegenüber der "Bild". Was ihr an der Serie so gefällt? "Das Gesamtpaket stimmt. Es passieren zwar viele Unglücke, aber am Ende wird immer alles gut."

"Erinnert uns an Heimat": Heidi Klum und Tom Kaulitz schwärmen von den "Bergrettern"

Auch wenn Heidi Klum (Bergisch Gladbach) und Tom Kaulitz (Magdeburg) nicht gerade aus den Bergen kommen, fühlen sie sich bei den "Bergrettern" doch heimisch.

"Irgendwie ist da die Welt noch in Ordnung. Die Menschen sind liebevoll und es erinnert uns natürlich an die Heimat", so Klum, deren Wahlheimat schon seit vielen Jahren die US-Metropole Los Angeles ist.

"Bergretter"-Hauptdarsteller Ströbel: "Heidi Klum ist ein Vollprofi"

Die "Bergretter"-Folge mit Heidi Klum (Staffel 15, Folge 2) wird voraussichtlich im Herbst 2023 im ZDF zu sehen sein. Hauptdarsteller Sebastian Ströbel ist voll des Lobes über seine neue Kollegin: "„Sie ist ein Vollprofi. Trotz widriger Umstände und ungemütlicher Hanglage hat sie alles mit Bravour gemeistert. Kein Jammern, keine Allüren. Super!"

Und was sagt das Model: "Genauso spannend, wie es im Fernsehen aussieht, war es auch am Set. Es ging hoch her. Dieses Mal musste ich selber an meine Grenzen gehen." Dennoch wünscht Heidi Klim sich eine Wiederholung: "Ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal war." Denn: "Dass eine Heidi in der Berge, liegt ja auf der Hand." Wer will da widersprechen?