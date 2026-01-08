Einsatz von Rutscher im Wettkampf: WWM-Kandidatin braucht für Auflösung mehrere Joker

Günther Jauch fragt eine "Wer wird Millionär?"-Kandidatin, wo sogenannte Rutscher zum Einsatz kommen: beim Ski alpin, beim Springreiten, in der Formel 1 oder beim Golfen? Hätten Sie die Antwort gewusst?

Wer bei "Wer wird Millionär?" mit Allgemeinwissen glänzt, kann ein hohes Preisgeld abräumen. In der "3-Millionen-Euro-Woche" fühlt Moderator Günther Jauch seinen Kandidaten mit den kniffligsten Fragen auf den Zahn. Im "Lehrer"-Special am Donnerstag (8. Januar) setzt eine Quiz-Teilnehmerin ihre Hoffnung auf gleich mehrere Joker.

Wo kommen Rutscher zum Einsatz?

Kandidatin Ellen Zarghami nimmt auf dem Ratestuhl von " " Platz und steht bei der 32.000-Euro-Frage. Günther Jauch will von der Deutsch- und Englischlehrerin aus dem Ostfriesland wissen: Wo sind sogenannte Rutscher im Einsatz, um einen Wettkampf austragen zu können?

Ski alpin Springreiten Formel 1 Golf

"Muss ich nicht lange rumreden, weiß ich nicht", gibt Ellen Zarghami schnell zu. Die Ostfriesin entscheidet sich dafür, den 50:50 Joker zu nutzen. Übrig bleiben die Antwortmöglichkeiten A: Ski alpin und D: Golf. Zarghami greift auf den Telefonjoker zurück. Ein IT-Berater soll der Lehrerin die richtige Antwort liefern.

WWM-Kandidatin vertraut Telefonjoker nicht

Ellen Zarghamis Telefonjoker rät ihr A: Ski alpin einloggen zu lassen. Die Deutsch- und Englischlehrerin möchte jedoch kein Risiko eingehen, da sich ihr Joker mit seinem Rat nicht sicher ist. Zarghami entscheidet sich dafür, mit den bereits erspielten 16.000 Euro nach Hause zu fahren. Außerdem hat sie die Möglichkeit, am Freitag (9. Januar) um drei Millionen Euro zu spielen.

"Wer wird Millionär?": Ski alpin ist die richtige Antwort

Hätte sich Ellen Zarghami entscheiden müssen, hätte sie auf Antwortmöglichkeit A: Ski alpin getippt. "Und schon wären es 32.000 Euro gewesen", meint Günther Jauch, denn A: Ski Alpin ist tatsächlich die richtige Antwort.

Sogenannte Rutscher kommen im Rahmen von Ski-alpin-Veranstaltungen zum Einsatz. © imago/Eibner

Der "Wer wird Millionär?"-Moderator erklärt: "Die Rutscher präparieren zwischen den Fahrten der Rennläufer die Piste, etwa, indem Schnee ausgeschoben und Rillen ausgebessert werden, und sorgen dafür, dass alle Rennläufer möglichst ähnliche Bedingungen haben." Hindernisse sollen durch Rutscher entfernt und die Piste geglättet werden.