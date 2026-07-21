"Eine Hommage an Rosi Mittermaier": Emotionale Versteigerung von ihrem Besitz durch Neureuther

Ein Utensil, das eine ganz besondere Geschichte erzählt: Der Füller von Rosi Mittermaier (†72) hat einen neuen Besitzer gefunden. Bei einer Charity-Auktion gibt Familie Neureuther das einzigartige Erinnerungsstück, das eigentlich unverkäuflich ist, für den guten Zweck weiter. In der AZ spricht nun der Mann, der 50.000 Euro für das besondere Unikat bezahlt hat.

"Dieses Montblanc-Schreibgerät ist ein absolutes Unikat – entwickelt unter Mitwirkung von Ameli Neureuther und mit einer Widmung an ihre Mutter Rosi Mittermaier. Ein solches Stück wird es in dieser Form nie wieder geben. Für uns ist es deshalb weit mehr als ein exklusives Schreibgerät – es ist ein Erinnerungsstück an eine außergewöhnliche Persönlichkeit und eine Hommage an Rosi Mittermaier", sagt Michael Erl, der stolze neue Besitzer des Füllers, der AZ.

Immobilien-Boss Michael Erl kauft Rosi Mittermaiers Füller

Er ist der Vorstand der familiengeführten ERL-Immobiliengruppe und gleichzeitig Mit-Gastgeber der Auktion. Gemeinsam mit Karlheinz Weiderer ("Weiderer Holding") hatte er zum 3. Eagles-Bayernwald-Cup nach Deggendorf geladen, um Golf für den guten Zweck zu spielen.

"Uns verbindet seit vielen Jahren eine enge und herzliche Freundschaft mit der Familie Neureuther", verrät Erl der AZ nach der Versteigerung. Daher habe er die 50.000 Euro für Rosi Mittermaiers einstigen Füller gerne ausgegeben. Dabei sei für ihn nicht nur der materielle Wert entscheidend gewesen. "Dass der Erlös gleichzeitig einem guten Zweck zugutekommt, macht dieses Unikat für uns noch wertvoller."Ski-Legende Rosi Mittermaier starb im Januar 2023 an den Folgen einer Krebserkrankung.

Für 50.000 Euro: Christian Neureuther versteigert Utensil von Rosi Mittermaier

Felix und Vater Christian Neureuther hatten das besondere Stück mitgebracht. Mittermaiers Schreibgerät ist eine emotionale Erinnerung. Umso besonderer war der Moment, als Christian Neureuther bei der Charity-Veranstaltung auftrat und den Füller versteigern ließ.

Der gesamte Eagles-Bayernwald-Cup brachte am Ende eine Spendensumme von 331.500 Euro ein. Unterstützt werden unter anderem die Felix-Neureuther-Stiftung, die Franz-Beckenbauer-Stiftung sowie weitere soziale Projekte.

"Für besondere Anlässe": Füller bekommt einen Ehrenplatz

Michael Erl wird im Alltag mit dem einmaligen Stück nicht schreiben. "Das Schreibgerät bekommt einen Ehrenplatz in meinem Büro zu Hause", erzählt er der AZ. Der Füller werde nicht regelmäßig genutzt, sondern nur zu speziellen Gelegenheiten zum Einsatz kommen: "Ausschließlich für ganz besondere Anlässe und bedeutende Unterschriften. So bleibt es etwas ganz Besonderes und erinnert uns jedes Mal an Rosi Mittermaier und den guten Zweck, für den es ersteigert wurde."