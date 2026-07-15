Neureuther erinnert an Rosi Mittermaier und Franz Beckenbauer: "Sie schauen von oben zu"

Der Bayerwald-Cup lockt zahlreiche VIPs zum exklusiven Golfturnier nach Deggendorf. Wie Ski-Legende Christian Neureuther für einen besonders bewegenden Moment sorgt – und welche prominenten Gäste sogar ihren Geburtstag im Kreise der Eagles feiern.

Für Eagles-Präsident Christian Neureuther sind es besonders emotionale Tage: Mit dem Golfplatz in Deggendorf verbindet der Vater von Ski-Ass Felix Neureuther (42) einige Erinnerungen. Zwar war der 77-Jährige am Wochenende zum ersten Mal beim Bayerwald-Cup des Eagles-Charity-Club dabei - "dafür war ich damals, im Jahr 1981, bei der Eröffnung dieses Golfplatzes dabei, zusammen mit meiner Rosi (Mittermaier, d. Red.). Wir durften feierlich den allerersten, goldenen Ball schlagen".

Mega-Spendensumme von 331.500 Euro für mehrere Charity-Organisationen

Golfspielen und dabei Gutes tun: Das war das Motto für zahlreiche Eagles-Mitglieder und -freunde. Der Erlös des 3. Eagles-Bayerwald-Cups kam dabei gleich mehreren Charity-Organisationen zugute: der Felix-Neureuther-Stiftung, Franz-Beckenbauer-Stiftung, Pelorus-Jack-Foundation von Schauspieler Hannes Jaenicke, Marianne und Michaels Stiftung Frohes Herz, FCR Andrea & Falk Charity Foundation, LichtBlick Seniorenhilfe sowie dem heimatnahen Projekt Kinder-Palliativ-Hilfe Niederbayern.

3. Eagles-Bayerwald-Cup in Deggendorf: Diese Promis waren dabei

Die Gastgeber Karlheinz Weiderer und Michael Erl bekamen gemeinsam mit den Eagles-Präsidenten Anke Huber und Christian Neureuther wieder viel prominente Schützenhilfe. Zahlreiche VIPs waren nach Niederbayern gereist: Ski-Star Felix Neureuther, das Volksmusik-Duo Marianne & Michael, die Schauspieler Hannes Jaenicke, Florian Odendahl, Michael Roll und Simon Licht, Moderatorin Biggi Lechtermann, Entertainer Ross Antony, Skilanglauf-Ass Tobias Angerer, Regisseur und Oscar-Preisträger Florian Gallenberger, Schlagerstar Claudia Jung, der FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki, FC Bayern-Legende Roy Makaay, Schlagersängerin Ireen Sheer sowie Eagles-Ehrenpräsident Frank Fleschenberg.

Felix Neureuthers Tipp an alle Eltern: "Weg vom Handy, hin zu den Vereinen und zum Sport"

Felix Neureuther ist Stammgast beim Turnier. Er spielte auch dieses Mal mit und durfte sich schlussendlich über einen Scheck für seine Stiftung freuen. Damit setzt er sich, vor allem mit seinem Projekt "Beweg Dich schlau!", für die Förderung der Bewegung und der Gesundheit, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen ein. "Wir bringen Bewegungsprogramme für Kinder in pädagogischen Einrichtungen, Kindergärten und Schulen. Unser Ziel ist es, in Zeiten der Digitalisierung einen bewegten Alltag für die Kinder zu schaffen. Gerade da die Bewegung meist zu kurz kommt, ist es wahnsinnig wichtig, diese zu fördern. Wir haben verschiedene Projekte, zum Beispiel das Thema 'Naturhelden', mit dem wir naturbezogenen Unterricht schaffen." Gibt es einen Tipp, den er anderen Eltern mitgeben kann, um die Kinder ein bisschen mehr zum Sport zu bewegen? Gerade jetzt zu den Sommerferien? "Weg vom Handy, hin zu den Vereinen und zum Sport", betonte er.

Christian Neureuther über seine Rosi (†): "Sie konnte mit Computern nichts anfangen"

Christian Neureuther hatte das Highlight der Auktion mitgebracht: ein Rosi-Schreibgerät von Montblanc, ein von seiner Tochter Amelie designtes Unikat. "Sie konnte mit Computern nichts anfangen", so Neureuther, der dann auch Heidi Beckenbauer auf die Bühne holte und auch an Franz Beckenbauer erinnerte: "Die beiden schauen von oben zu." Der Füller wechselte für die unglaubliche Summe von 50.000 Euro den Besitzer. Insgesamt kamen beim Bayerwald-Cup satte 331.500 Euro für den guten Zweck zusammen.

Prominente Geburtstagskinder: Diese Gäste feiern Ehrentag mit den Eagles

Außerdem befanden sich gleich zwei Geburtstagskinder unter den Gästen am Wochenende: Ross Antony feierte bei der "White Night" seinen 52. Geburtstag und wurde mit einer Geburtstagstorte überrascht. "Ich war früher oft mit Bro’sis hier in Deggendorf. Jetzt freue ich mich, hier erneut die Eagles zu unterstützen", erzählte er. Ehrenpräsident und Gründer Frank Fleschenberg konnte dann tags darauf auf seinen 78. Geburtstag anstoßen: "Ich freue mich über jedes Jahr, das ich älter werde. Bei mir ist das Glas immer halbvoll und nicht halbleer – selbst wenn nichts drin ist", meinte "Fleschi" lachend.

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