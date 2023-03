Einbruch bei Hugo Bachmaier: Scheibe kaputt und Tresor gestohlen

Hugo Bachmaier steht mit einer Leberkassemmel vor einem Scherbenhaufen. Dreiste Einbrecher stiegen in der Nacht in sein Kult-Lokal in der Leopoldstraße und klauten einen versteckten Mini-Tresor.

02. März 2023 - 14:02 Uhr | Steffen Trunk

Einreicher drangen in Hugo Bachmaiers Lokal durch das Fenster ein © privat

Noch ist unklar, was genau in der Nacht auf Mittwoch in Schwabing passiert ist. Klar ist: Der oder die Täter drangen unerlaubt in sein Bachmaier Hofbräu in der Leopoldstraße ein und stahlen Bargeld. Fest steht: "Ich lasse mir die Lebensfreude nicht nehmen", sagt Hugo Bachmaier der AZ, als er in seine Leberkassemmel beißt. Einbrecher durchsuchten Bachmaier Hofbräu "Es muss zwischen 1 und 6 Uhr nachts passiert sein. Wer macht denn sowas?", fragt sich der beliebte Szene-Wirt aus Schwabing. "Die Putzfirma hat das eingeschlagene Fenster bemerkt." Bachmaier rief anschließend selbst die Polizei. Außer dem Sicherheitsglas wurde nichts im oder am Wirtshaus zerstört. Der oder die Täter konnten durch die kaputte Scheibe den Griff von innen öffnen. Der Laden sei durchsucht worden, so die Polizei München. Eine Geldkassette wurde entwendet. Das Sicherheitsglas ist kaputt, die Scherben liegen auf der Eckbank. © privat Hugo Bachmaier: Kriminelle schlagen Fenster ein und klauen 1.600 Euro Weil rund 75 Prozent der Gäste mit der Karte zahlen würden, sei ein eher geringerer Betrag im Tresor gewesen, so Bachmaier zur AZ. Rund 1.600 Euro sollen gestohlen worden sein. Der oder die Täter konnten bislang unerkannt in unbekannte Richtung flüchten. Die Kripo ist eingeschaltet und ermittelt. Lesen Sie auch Mit Krücken auf Party: Hugo Bachmaier verklagt Krankenversicherung – Prozess ... X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Zeugenaufruf: Wer hat im Zeitraum Mittwoch, 01.03.2023, zwischen 1 Uhr und 6 Uhr, im Bereich der Leopoldstraße, Hohenzollernstraße, Trautenwolfstraße, Martiusstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.