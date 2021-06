Ein entspannter Abend mit der Queen und US-Präsident Joe Biden

Am ersten Abend des G7-Gipfels erwartete die Staats- und Regierungschefs ein Empfang mit Queen Elizabeth II. und weiteren Royals.

Ein besonderer Leckerbissen für die Staats- und Regierungschefs der G7: Am Abend des ersten Gipfel-Tages erwartete sie ein Empfang mit Queen Elizabeth II. (95) sowie weiteren britischen Royals beim Eden Project, einem botanischen Garten, in Cornwall - und ein anschließendes Dinner.

Zusammen mit ihren Partnern trafen Bundeskanzlerin Angela Merkel (66), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (43), US-Präsident Joe Biden (78) und die weiteren Teilnehmer sich auf einen kleinen Plausch mit der Königin, ihrem Sohn Prinz Charles (72) und dessen Ehefrau Camilla (73) sowie mit Prinz William (38) und Herzogin Kate (39).

Sollte es wie Spaß aussehen?

Auf Bildern von dem Event ist Queen Elizabeth II. unter anderem offensichtlich gut gelaunt im Gespräch mit Joe Biden und First Lady Jill Biden (70) zu sehen. Sie selbst lockerte die Stimmung mit einem kleinen Witz auf, während gerade Gruppenbilder der Anwesenden geknipst wurden. In einem kurzen Videoclip, , sorgt Elizabeth II. für Lacher, indem sie fragt, ob es so aussehen solle als ob man eine gute Zeit habe.

Zum Dinner soll es laut übereinstimmender Medienberichte dann unter anderem Steinbutt aus der Region mit neuen Kartoffeln gegeben haben. Schon bald werden Joe und Jill Biden erneut auf die Königin treffen. Diese wird das Paar voraussichtlich noch einmal am 13. Juni auf Schloss Windsor empfangen.