Ein Detail an der Weste macht es aus: Auf einmal ist Bill Kaulitz vergeben
Für Männer macht sich ein Trend breit, den nicht zuletzt auch Heidi Klum-Schwager und Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz schon Seite an Seite mit Social-Media-Star Paul Bunne präsentierte.
Edelweiß und Brezel als Zeichen, ob der Mann vergeben ist – was bedeutet was?
Ein Anstecker mit Edelweiß am Gilet? Dann heißt’s: Finger weg – der Träger ist vergeben! Die Blume steht für Mut, Tapferkeit und Liebe – und wächst eigentlich nur in schwindelnden Höhen. Wer sie also für seine Liebste (oder seinen Liebsten) pflückt, meint es ernst.
Und die Singles? Die sind noch hungrig und heften sich folglich eine Breze an den Janker.
Eine Instagram-Nutzerin kommentiert: "Sooo smart. Das kennen glaub ich bisher noch viiiel zu wenige." Na gut, da helfen wir doch gerne ein bisschen mit:-)
