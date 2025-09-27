AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Ein Detail an der Weste macht es aus: Auf einmal ist Bill Kaulitz vergeben

Ein Detail an der Weste macht es aus: Auf einmal ist Bill Kaulitz vergeben

Im Bierzelt helfen eindeutige optische Signale beim Thema Flirten. Bei den Frauen ist es klar: Dirndl-Schleife links bedeutet Single - rechtsherum bedeutet, die Trägerin ist vergeben. Aber wie sieht es bei den Männern der Schöpfung aus? Ein Video mit Bill Kaulitz zeigt das wichtige Detail.
Florian Kraus |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Zwischen Bill Kaulitz (r.) und Jannik Kontalis knisterte es auf der Wiesn gewaltig. In einem Video bekommt Kaulitz einen Anstecker angeheftet, der seinen Beziehungsstatus auf der Wiesn sofort ändert.
Zwischen Bill Kaulitz (r.) und Jannik Kontalis knisterte es auf der Wiesn gewaltig. In einem Video bekommt Kaulitz einen Anstecker angeheftet, der seinen Beziehungsstatus auf der Wiesn sofort ändert. © Sven Geißelhardt
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

 Für Männer macht sich ein Trend breit, den nicht zuletzt auch Heidi Klum-Schwager und Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz schon Seite an Seite mit  Social-Media-Star Paul Bunne präsentierte.

Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Edelweiß und Brezel als Zeichen, ob der Mann vergeben ist – was bedeutet was?

Ein Anstecker mit Edelweiß am Gilet? Dann heißt’s: Finger weg – der Träger ist vergeben! Die Blume steht für Mut, Tapferkeit und Liebe – und wächst eigentlich nur in schwindelnden Höhen. Wer sie also für seine Liebste (oder seinen Liebsten) pflückt, meint es ernst.

Und die Singles? Die sind noch hungrig und heften sich folglich eine Breze an den Janker.

Eine Instagram-Nutzerin kommentiert: "Sooo smart. Das kennen glaub ich bisher noch viiiel zu wenige." Na gut, da helfen wir doch gerne ein bisschen mit:-)

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.