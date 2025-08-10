Ehemann von Heidi Klum spricht über dubiose Geschäfte: Bruder Bill Kaulitz warnt eindringlich

Blindes Vertrauen sollte man nicht jedem entgegenbringen. Das wissen auch die Promi-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz. Nun bittet der Ehemann von Heidi Klum seinen Bruder um Rat – und Bill warnt eindringlich vor dubiosen Geschäften mit einem ganz bestimmten Freund.

Wer mit Ruhm und Reichtum gesegnet ist, muss bei seinen Freunden besonders genau hinsehen: Blindes Vertrauen hat schon bei so manchem Promi für Enttäuschung gesorgt. Die "Tokio Hotel"-Zwillinge Bill (35) und Tom Kaulitz (35) können sich immer aufeinander verlassen. Doch wie sieht es mit deren Freunden aus? Nun erzählt Tom seinem Bruder von einem echten Freundschafts-Dilemma – und Bill nimmt bei seiner Warnung kein Blatt vor den Mund.

Tom Kaulitz verzweifelt: Kellnerin warnt ihn vor Freund

In der neuesten Ausgabe vom Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" bittet Tom Kaulitz seinen Bruder um Rat: "Bill, ich hab ein Thema, wo ich nicht so richtig weiter weiß." Der Ehemann von Heidi Klum (52) erzählt: "Es gibt eine Person in meinem Leben, über die ich mittlerweile sagen würde, das ist ein Freund. Mit dem mache ich auch ein paar Sachen businessmäßig, aber ich würde den eigentlich mittlerweile als Freund sehen."

Mit besagtem Freund war Tom Kaulitz kürzlich beim Mittagessen in einem Restaurant, als ihm eine Kellnerin plötzlich eine Warnung zugeflüstert hat: "Der hat in einem Business mal eine Freundin von einer Freundin betrogen [ d. Red. ] Mach mit dem auf keinen Fall was Geschäftliches." Eine Info, die den "Tokio Hotel"-Gitarristen natürlich stutzig machte. Bill Kaulitz möchte sofort wissen: "Machst du mit dem denn was Geschäftliches?" Was Tom Kaulitz bestätigt: "Ja, ich mache mit dem auch was Geschäftliches."

Tom Kaulitz im Dilemma: "Er ist ein Freund von mir"

Die Warnung der Kellnerin stürzte Tom Kaulitz in ein echtes Dilemma, wie er seinem Bruder im Podcast weiter schildert: "Ich zähle den mittlerweile eben zu meinen Freunden. Und dann sagte sie so: 'Ich will dir das nur als Tipp geben, ist nur lieb gemeint. Guck mal, ich kriege Gänsehaut, wenn ich von dem erzähle, ich weiß die schlechtesten Sachen, unterschreib da nichts.'"

Auf den Rat seines Bruders Bill (li.) kann sich Tom Kaulitz immer verlassen. Doch wie sieht es mit anderen Freunden aus? © imago/Future Image

Während Tom Kaulitz noch hadert, ist für seinen Bruder Bill die Sache ganz klar: "Also ich kann dir sofort sagen: Ich sehe es als Zeichen. Würde ich auch nicht unterschreiben." Für Tom Kaulitz ist das aber nicht so einfach: "Was mach ich jetzt? [ d. Red ] Er ist ein Freund von mir mittlerweile." Denn der 35-Jährige überlegt, ob er seinem Kumpel in dieser Situation nicht eigentlich Loyalität schuldig sei und ihn warnen sollte: "Dass es da jemanden gibt, der so schlecht über ihn redet, die ich ja auch nur flüchtig kenne."

Doch Bill Kaulitz bleibt hart und rät seinem Bruder eindringlich: "Ich würde es mir abspeichern." Von der Situation überfordert meint Tom Kaulitz: "Das ist eine ganz knifflige Angelegenheit." Schließlich rügt Bill seinen Bruder lachend: "Mit was für Leuten verkehrst du denn da, sag mal?" Um welchen dubiosen Freund es sich genau handelt, behält der "Tokio Hotel"-Gitarrist im Podcast aber lieber für sich.