Ehemaliger Kinderstar Jonshel Alexander erschossen: Sie wurde 22 Jahre alt

Mit dem oscarnominierten Film "Beasts of the Southern Wild" wurde Jonshel Alexander weltbekannt. Jetzt ist die ehemalige Kinder-Darstellerin mit 22 Jahren erschossen worden.

Mit dem Film "Beasts of the Southern Wild" wurde Jonshel Alexander (l.) bekannt.

Jonshel Alexander feierte als Nachwuchsschauspielerin 2012 einen großen Erfolg, doch dann wurde es ruhig um sie. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, ist die 22-Jährige am Wochenende erschossen worden.

Ex-Kinderstar erschossen - Hintergründe bislang unklar

Laut " " sei Jonshel Alexander am Samstag mit einem Mann in New Orleans in einem Auto gesessen, als sie von den Schüssen getroffen wurde. Noch vor Ort haben Rettungssanitäter den Ex-Kinderstar für tot erklärt. Die Hintergründe für die Tat sind bislang nicht bekannt.

Für diesen Film war Jonshel Alexander bekannt

Jonshel Alexander wurde im Alter von 12 Jahren für "Beasts of the Southern Wild" in der Rolle der Joy Strong besetzt. Der Film wurde unter anderem für vier Oscars nominiert, darunter "Bester Film". Während Jonshel danach in keiner weiteren Produktion mehr zu sehen war, startete ihre Co-Darstellerin Quvenzhané Wallis eine erfolgreiche Schauspielkarriere und stand bereits mit Jamie Foxx und Carmeron Diaz vor der Kamera.

Schauspielkollegin trauert um Jonshel Alexander

Auf Instagram trauert Quvenzhané Wallis um ihre verstorbene Kollegin. "Als wir gedreht haben, waren wir immer zusammen und ich wünschte, ich könnte in der Zeit zurückreisen, damit ich dich wiedersehen kann. Ich liebe dich. Du wirst von so vielen vermisst", schreibt sie zu einem Foto, dass sie gemeinsam mit Jonshel Alexander während der Dreharbeiten zeigt.

US-Medienberichten zufolge hinterlässt Jonshel Alexander ihre einjährige Tochter.