"Wird unserem Land fehlen": Ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth gestorben

Die einstige Bundesministerin und Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth ist tot. Das teilt Julia Klöckner in den sozialen Medien mit. Sie verneige sich "vor einer politischen Ausnahmeerscheinung".

Rita Süssmuth (1937-2026) ist tot. Das hat die amtieren Präsidentin des Deutschen Bundestages, Julia Klöckner (53), am 1. Februar bestätigt. Die gebürtige Wuppertalerin wurde 88 Jahre alt.

"Die ehemalige Bundestagspräsidentin und Bundesministerin Rita Süssmuth ist heute von uns gegangen. Die Nachricht vom Tod von Prof. Dr. Rita Süssmuth bewegt mich tief", schreibt Klöckner am Sonntagnachmittag . Sie wolle sich im Namen des Deutschen Bundestages "vor einer politischen Ausnahmeerscheinung" verneigen.

Rita Süssmuth war "eine der bedeutendsten Politikerinnen"

Klöckner bezeichnet die Verstorbene als "eine der bedeutendsten Politikerinnen. Ihr Elan, ihre Beharrlichkeit haben beeindruckt und inspiriert!" Ein Gespräch der beiden, das sie nach ihrer eignen Wahl zur Bundestagspräsidentin geführt haben, werde ihr in Erinnerung bleiben.

Laut der Politikerin sei Süssmuth "eine leidenschaftliche Vordenkerin in der Frauen- und Familienpolitik" gewesen und habe auch die Gleichberechtigung vorangetrieben. "Bis zuletzt setzte sie sich mit Energie für mehr Repräsentanz von Frauen in Parlamenten ein", schreibt Klöckner. Und weiter: "Rita Süssmuths markante Stimme wird unserem Land fehlen. Was sie erreicht hat, wird bleiben. Bei allem, was unvollendet blieb, ist es an uns, beharrlich zu bleiben, weiterzudenken, fortzuschreiten - offen und ehrlich, wie Rita Süssmuth es getan hätte."

Süssmuth, die in Wuppertal geboren wurde, war zwischen November 1988 und Oktober 1998 Bundestagspräsidentin. Zuvor war sie ab 1985 die Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit während der Amtszeit von Bundeskanzler Helmut Kohl (1930-2017).

Rita Süssmuth war von 1964 bis zu seinem Tod mit dem Universitätsprofessor Hans Süssmuth (1935-2020) verheiratet. Aus der Ehe ging eine Tochter hervor.