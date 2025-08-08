Ehefrau von Frank Buschmann: So lebt der Moderator privat

Seit Jahren ist Frank Buschmann ein beliebtes TV-Gesicht und moderierte bereits die verschiedensten Formate. Aber was ist über sein Privatleben bekannt? Hat er eine Ehefrau und Kinder?

Laut, enthusiastisch, emotional – Frank "Buschi" Buschmann hat eine ganz eigene Art zu moderieren. Die einen lieben ihn dafür, die anderen weniger. "Es gibt Leute, die finden meine Art zum Kotzen. Vollkommen okay. Aber: Jeder erkennt es, wenn Buschi kommentiert", erklärte er im Interview mit "spot on news". Die AZ zeigt, wie es bei dem Moderator privat läuft. Hat er Frau und Kinder?

Karriere von Frank Buschmann: Vom Basketballer zum Moderator

Frank Buschmann ist vor allem als Sprecher von sportlichen Veranstaltungen und Shows wie "Schlag den Star" (ProSieben) sowie "Ninja Warrior" (RTL) bekannt. Und er hat auch selbst eine Vergangenheit als Profi-Sportler. Vor seiner Medienkarriere spielte er Basketball in der zweiten Liga, unter anderen für BG Hagen und TV Hohenlimburg. Mit Ende zwanzig beendete er jedoch seine Laufbahn als Basketballspieler.

Bereits während seiner sportlichen Laufbahn verfolgte Frank Buschmann eine Karriere in den Medien. Nach seinem Abitur studierte er an der Deutschen Sporthochschule Köln mit Schwerpunkt "Medien und Kommunikation". Für den DSF und Arena berichtete er anschließend von Basketballspielen. Es folgten Stationen bei Sport1 und ProSieben, bis er 2017 zu RTL wechselte. Seitdem steht er für "Ninja Warrior Germany" an der Seite von Jan Köppen und Laura Wontorra vor der Kamera.

Ehefrau von Frank Buschmann: Sie ist keine Unbekannte

Im Sommer 2020 hat Frank Buschmann Lisa Heckl geheiratet. Auf Instagram zeigt der Moderator immer wieder verliebte Schnappschüsse mit seiner Ehefrau.

Lisa Heckl ist ebenfalls Moderatorin und steht für Magenta Sport vor der Kamera. 2016 begleitete sie als Reporterin im Auftrag des DFB die deutsche Nationalmannschaft zur Fußball-EM nach Frankreich.

Kinder von Frank Buschmann: Moderator zeigt seine Tochter auf Instagram

Vor seiner Ehe mit Lisa Heckl war Frank Buschmann bereits einmal verheiratet. Aus seiner Beziehung mit seiner Ex hat er zwei Töchter. "Für mich ist der größte Erfolg derzeit, dass ich meine Kinder auf einem guten Weg sehe. Daran erkenne ich, dass ich trotz Scheidung offensichtlich kein ganz so schlechter Vater bin", erklärte er im Gespräch mit " ".

Eigentlich hält Frank Buschmann seine Kinder aus der Öffentlichkeit heraus. Auf Instagram hat er im November 2021 jedoch eine Ausnahme gemacht und eine seiner Töchter gezeigt. "Stolzer kann ein Papa nicht sein! Was für ein Weg bis hier hin. Geh ihn weiter, denn es ist Deiner! Und wenn Du stolperst, dann stehst Du wieder auf. Du weißt, wer immer eine Hand zur Hilfe reicht. Mach so weiter meine Große", hat er zu einem gemeinsamen Foto geschrieben. Mittlerweile wurde der Post jedoch wieder offline genommen.