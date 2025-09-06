Wenn es um sein Privat- und Liebesleben geht, hält sich Martin Rütter sehr bedeckt. Bei einer bestimmten Frau kommt der Hundeprofi nun aber ins Schwärmen.

Als Hundetrainer steht Martin Rütter (55) Tierbesitzern gern mit Rat und Tat zur Seite. Regelmäßig klärt er über Erziehungsfehler bei Vierbeinern auf und ärgert sich auch mal über Menschen, die ihre Haustiere nicht im Griff haben. Doch während sich Rütter aus beruflicher Sicht gern an die Öffentlichkeit wendet, hält er sich in puncto Privatleben eher bedeckt. Bekannt ist, dass der 55-Jährige mehrere Kinder hat – darunter zwei Söhne und zwei Töchter mit Ex-Frau Bianca. Die Ehe soll in die Brüche gegangen sein, nachdem herauskam, dass Rütter ein weiteres Kind mit einer anderen Dame hat. Ob der Hundeprofi momentan in einer Beziehung ist, hält er geheim. Doch jetzt spricht er in höchsten Tönen von einer bestimmten Frau.

Ehe-Frage an Martin Rütter: Innige Beziehung zu dieser Frau

Seit März 2021 ist Martin Rütter regelmäßig im Podcast "Tierisch Menschlich" an der Seite von Journalistin Katharina Adick zu hören. Adick arbeitete bereits für TV-Formate wie die WDR-Sendung "Quarks" oder auch für "TerraX" im ZDF. Nachdem der gemeinsame Podcast für längere Zeit in der Sommerpause war, melden sich Rütter und seine Gesprächspartnerin nun mit neuen Folgen zurück. Passend dazu stellt sich das Duo auf Social Media einer Frage-Antwort-Runde, in der auch private Details ans Licht kommen. Im verrät Martin Rütter, er sei gefragt worden, ob Adick und er "verheiratet seien". Das ist – den Reaktionen der beiden zufolge – wohl nicht der Fall. Aber Rütter macht deutlich, dass die beiden eine innige Beziehung pflegen.

Martin Rütter begeistert von Journalistin: "Find ich total schön"

"Ich würde sagen, wir sind schon auch privat befreundet. Also für mich fühlt sich das so an. Und es gibt auch so ein paar Themen, auch private Themen, die ich schon mit dir besprochen habe, die ich nicht mit so vielen anderen Leuten teilen kann", verrät Katharina Adick.

Martin Rütter schwärmt in höchsten Tönen von seiner Podcast-Kollegin Katharina Adick. © Instagram/martinruetter_official

Rütter schwärmt: "Das finde ich total schön, dass du das so sagst, weil ich jetzt erst dachte: 'Warte mal, wir gehen ja nie privat aus', oder dass wir sagen: 'Wir gehen essen' oder so."

Martin Rütter schwärmt: Er denkt "sehr oft" an Podcast-Kollegin

Der Hundetrainer und die Journalistin pflegen wohl eine "Freundschaft, die über das Berufliche hinausgeht". Herzerwärmend betont Martin Rütter, dass er "sehr oft an [Adick, d. R.] denke". Der 55-Jährige stimmt den Worten seiner Podcast-Kollegin zu und meint, dass Katharina Adick und er "auch außerhalb des Ganzen hier über Dinge reden". Über was genau die beiden wohl im Privaten sprechen? Ob sie ihre Gefühlswelt voreinander offenbaren? Das wollen sie im Video nicht verraten.

Martin Rütter und Katharina Adick: Freundschaftliches Date auf Sarah-Connor-Konzert

Für einen kurzen Moment stellt Martin Rütter dann doch den guten Draht zu Katharina Adick infrage: "Zu einer Freundschaft würde jetzt aber auch Ausgehen gehören, oder?" Dem Hundeprofi fällt jedoch schnell auf, dass ein gemeinsames privates Highlight für die beiden bevorstehe. Rütter und Adick wollen wohl zusammen ein Konzert von Sängerin Sarah Connor (45) besuchen. Wann es dazu kommt? Das wird die Zukunft zeigen. Connor geht 2026 auf große Arena-Tour.